Die spirituelle Gemeinschaft der neuen Zeit – Heilung für Körper, Geist und Seele

Es ist vollbracht! Die spirituelle Gemeinschaft der neuen Zeit präsentiert ihr weitreichendes Angebot. Spiritualität ohne Religion bildet den Kern. Allem voran: Erzengel Michael.

Stuttgart, 01.07.2022 – Erzengel Michael voraus – die spirituelle Gemeinschaft der neuen Zeit.

Die Stifter und Gründer des Projekts, in dessen Mitte die spirituelle Gemeinschaft steht, sind Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann. Beide schauen auf eine langjährige Beratungspraxis zurück. In ihrer täglichen Arbeit nutzen sie die Kraft der Engel. Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann sind einem breiten Publikum von Seminaren und ihrem YouTube-Kanal bekannt. Hafendörfer arbeitet erfolgreich als Channelmedium. Udo Golfmann zählt zu den bekanntesten Hellsehern und spirituellen Lehrern Europas.

Spiritualität ohne Religion

Die spirituelle Gemeinschaft der neuen Zeit öffnet ihre virtuellen Pforten im modernen Gewand für Interessierte. Die Gruppe steht für jeden offen. Es existieren keine Konfessionsgrenzen. Alle Menschen sind willkommen. Für Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann ist es eine Herzenssache. Die spirituelle Gemeinschaft der neuen Zeit erreicht alle und steht allen offen. Spiritualität ohne Religion erschließt neue Sphären der Gemeinsamkeit.

Die spirituelle Gemeinschaft der neuen Zeit steht für überirdische Erfahrungen, metaphysische Weiterentwicklung im Austausch mit den Engeln und Spiritualität ohne Religion. Interessierte erhalten für kurze Zeit einen Kennenlern-Gutschein.

Energiearbeit und Lebensziele

Was wollen Sie erreichen? Wo stehen Sie in fünf Jahren? Wie lebe ich glücklich und erfüllt? Jedem brennen die Fragen auf der geplagten Seele. Die spirituelle Gemeinschaft Deutschland erarbeitet mit Interessenten die Antworten. Unter Anleitung und Begleitung von Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann lernen leuchtende Seelen in Menschengestalt neue Facetten ihres Lebens kennen. Kraft, Gemeinschaft mit Gott – selbstbewusst und eigenbestimmt.

Respekt, Vertrauen und Ehrlichkeit sind die Grundpfeiler des gemeinsamen Erlebens in wöchentlichen Live-Online-Treffen und persönlichen Coachings. Die spirituelle Gemeinschaft Deutschland meistert die Herausforderungen des modernen Lebens – jenseits von Hokuspokus.

Netzwerk und Gemeinschaft

Nadja Hafendöfer und Udo Golfmann laden alle Interessierten ein. Das Angebot auf der Webseite ist allen zugänglich. Spiritualität ohne Religion drückt sich in einem Umfeld Gleichgesinnter aus.

Neueinsteiger profitieren vom Wissen erfahrener Mitglieder. Der gemeinsame Austausch im Netzwerk voneinander Lernender verbindet alle. Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann begleiten als erfahrene und empathische Lehrer den Weg in ein neues, reicheres Leben. Aktuell besteht für Interessierte eine kostenlose Möglichkeit (Gutschein), die Gemeinschaft kennen zu lernen.

Energiearbeit mit der Kraft der Engel

Ankommen und angenommen werden sind keine leeren Worte. Die spirituelle Gemeinschaft Deutschland ist angetreten, um dies zu verwirklichen. Spiritualität ohne Religion ist der Weg in ein wunderbares Leben – bewusst, liebend und glücklich. Erzengel Michael bringt es auf den Punkt: Jeder Mensch ist perfekt – Du bist es!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nadja Hafendörfer Quantenheilung (12-2021)

Frau Nadja Hafendörfer

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176-20333691

web ..: https://nadja-hafendoerfer.com

email : service@nadja-hafendoerfer.com

Nadja Hafendörfer vereinbart auf beeindruckende Weise natürliches Talent und professionelle Ausbildung. Sie wurde als Lichtkind geboren – mehr dazu in ihrer Biografie – und beeindruckt die Menschen in ihrer Gegenwart durch ihre erstaunlichen Empathie Fähigkeiten. Darüber hinaus hat Sie eine intensive Reiki-Ausbildung absolviert, ist in der Reinkarnartionstherapie ausgebildet und wurde vom deutschlandweit anerkannten Engeltherapeuten Udo Golfmann als Heilerin und spirituelle Lebensberaterin unterwiesen.

Pressekontakt:

Nadja Hafendörfer Quantenheilung

Frau Nadja Hafendörfer

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

fon ..: 0176-20333691

web ..: https://nadja-hafendoerfer.com

email : service@nadja-hafendoerfer.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Luftfracht: weltweite Lieferungen in 2-4 Tagen