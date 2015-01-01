  • Computer und PC Entsorgung in Osnabrück: ProCoReX Europe GmbH bietet den Komplettservice

    Mit ProCoReX Europe GmbH wird jede Computer und PC Entsorgung in Osnabrück sorglos – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltiger Wertstoffrückführung.

    ProCoReX Europe GmbH steht für einen lückenlosen Komplettservice bei der Entsorgung von IT-Altgeräten. In Osnabrück übernimmt das Unternehmen die Computer und PC Entsorgung mitsamt zertifizierter Datenträgervernichtung – eine Leistung, auf die sich Unternehmen, Behörden und Institutionen gleichermaßen verlassen können.
    Ab der ersten Kontaktaufnahme stehen Transparenz und individuelle Beratung im Fokus: ProCoReX plant die termingerechte Abholung, sortiert die Hardware nach Wertstoffgruppen und kümmert sich gezielt um die zertifizierte Datenträgervernichtung in Osnabrück. Alle Datenträger werden gemäß DIN 66399 vernichtet, sodass ein Höchstmaß an Datenschutz gewährleistet wird. Der gesamte Prozess wird vollumfänglich dokumentiert und mit einem Vernichtungszertifikat abgeschlossen, das sowohl für interne Compliance-Prüfungen als auch bei externen Audits eingesetzt werden kann.
    Nach der sicheren Löschung und Vernichtung leitet ProCoReX Europe GmbH recycelbare Materialien dem Rohstoffkreislauf zu, schadhafte Substanzen werden umweltgerecht entsorgt. So erfüllt das Unternehmen höchste Ansprüche in Sachen Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz.
    Die Kombination aus persönlicher Betreuung, technischem Know-how und rechtssicherer Dokumentation macht ProCoReX Europe GmbH zur ersten Wahl für jede Computer und PC Entsorgung in Osnabrück mit zertifizierter Datenträgervernichtung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-osnabrueck/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

