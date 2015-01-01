Computer und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH bietet die geprüfte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH: Computer und PC Entsorgung in Essen mit zertifizierter Datenträgervernichtung – für absolute Sicherheit und Transparenz.

Die ProCoReX Europe GmbH steht seit Jahren für professionelle Computer und PC Entsorgung in Essen und ist Ihr verlässlicher Partner, wenn es um die nachweislich sichere Vernichtung sensibler Daten geht. Mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Essen erfüllt das Unternehmen alle Anforderungen an modernen Datenschutz und zuverlässige IT-Entsorgung.

Gerade der sachgemäße Umgang mit Altgeräten und ausgemusterten Speichermedien ist heute wichtiger denn je. ProCoReX Europe GmbH übernimmt für Sie die komplette Organisation – von der fachgerechten Demontage über den sicheren Transport bis zur zertifizierten Vernichtung Ihrer Datenträger. Jeder Schritt ist nach DIN 66399 dokumentiert und wird mit einem verbindlichen Vernichtungszertifikat bestätigt, das höchste Rechtssicherheit und Transparenz garantiert.

Die Computer und PC Entsorgung in Essen durch ProCoReX ist dabei weit mehr als nur ein technischer Prozess: Ziel ist eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft. Wertstoffe werden dem Recycling zugeführt, Schadstoffe fachgerecht entsorgt. Damit tragen Unternehmen nicht nur zu ihrer eigenen Datensicherheit, sondern auch zum Umweltschutz bei.

Kundinnen und Kunden profitieren von individueller Betreuung, termingerechter Umsetzung und vollumfänglicher Prozessdokumentation. ProCoReX Europe GmbH steht für effiziente, sichere und nachhaltige IT-Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Essen – damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

