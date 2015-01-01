Exklusives Februar-Programm im Wasserschloss Mellenthin

Das Wasserschloss Mellenthin auf Usedom präsentiert im Februar 2026 eine einzigartige Mischung aus historischen Festen, romantischen Events und genussvollen Arrangements.

Kulinarische Höhepunkte im historischen Ambiente

Das Wasserschloss Mellenthin auf der Sonneninsel Usedom lädt im Februar zu einem vielseitigen Programm ein, das Geschichte, Genuss und Gastfreundschaft auf besondere Weise verbindet. In den urigen Gewölben der Schlossbrauerei, gelegen im rechten Seitenflügel des Haupthauses, erwarten die Gäste regelmäßig wiederkehrende kulinarische Ereignisse. Jeden Dienstag entführt das Mittelalterliche Ritterbuffet in vergangene Zeiten und serviert rustikale Köstlichkeiten. Donnerstags verwandelt sich die Brauerei beim Brauer-Abend in einen Treffpunkt für Musikliebhaber und Genießer, begleitet von bester Unterhaltung und den hauseigenen Brauspezialitäten. Die Sonntage beginnen entspannt und reichhaltig mit dem traditionellen Brunch, der eine breite Auswahl an Speisen bietet. Diese regelmäßigen Veranstaltungen sind ein fester Bestandteil des Schlosslebens und versprechen unvergessliche Stunden in einzigartiger Atmosphäre.

Besondere Themenabende: Nostalgie und Romantik

Der Februar im Wasserschloss Mellenthin wird zusätzlich durch zwei besondere Themenabende bereichert, die den Aufenthalt zu einem Highlight machen. Am 13. Februar 2026 kehrt die „Ostalgie“ zurück ins Schloss: Beim beliebten „Ostalgie-Abend“ präsentieren die Musiker Tancred Schmidt und Lothar Merz als Duo „Grauer November“ unvergessliche Ost-Songs, die von „Alt wie ein Baum“ bis „Du hast den Farbfilm vergessen“ reichen. Dieser Abend verspricht eine stimmungsvolle Zeitreise voller Musik und Erinnerungen. Direkt am darauffolgenden Tag, dem 14. Februar 2026, feiert das Schloss das „Valentinstags-Special“. Unter dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ erwartet Paare und Genießer ein exklusives 3-Gang-Menü, serviert bei romantischem Kerzenschein und vollendetem Genuss – der perfekte Rahmen, um die Liebe zu zelebrieren.

Mellenthiner Whisky Wochenende – Ein Genuss für Kenner

Ein absolutes Highlight im Februar ist das „Mellenthiner Whisky Wochenende“, das vom 27. Februar bis zum 1. März 2026 stattfindet. Nach dem großen Erfolg im Januar bietet dieses exklusive Arrangement eine genussvolle Reise rund um Malz, Bier und erlesenen Whisky. Enthalten sind zwei Übernachtungen in einem stilvollen Zimmer, zweimal Frühstücksbuffet, eine Küchenparty am Freitagabend mit Bierspezialitäten sowie ein exklusives 6-Gänge-Whisky-Menü am Samstagabend. Die Teilnehmer erhalten umfassende Einblicke in den Brau- und Brennprozess, besuchen den Malzboden und das Fasslager und erleben Verkostungen, die die verschiedenen Reifegrade der Destillate verdeutlichen. Die freie Nutzung des großzügigen Wellnessbereichs rundet dieses luxuriöse Erlebnis ab und macht es zu einem Muss für jeden Whisky-Liebhaber.

Winterliche Arrangements und die Schönheit Usedoms

Neben den vielfältigen Events lockt das Wasserschloss Mellenthin im Februar mit attraktiven Arrangements. Besonders originell ist das innovative „Schietwetter-Arrangement“: Sollte sich das Wetter auf Usedom einmal nicht von seiner besten Seite zeigen, wird jeder Regentag mit einem 5 % Nachlass auf den Tagespreis belohnt. Dieses Paket umfasst fünf Übernachtungen, Frühstück, Abendessen, ein Bier-Probierbrett, Bademantel- und freie Wellnessnutzung. Weitere beliebte Arrangements wie „7 Tage Erholung pur“ oder „Schloss-Romantik zu Zweit“ sind ebenfalls verfügbar. Das idyllische Usedomer Hinterland mit seinen Naturschutzgebieten, dem Achterwasser und den Binnenseen bietet gerade im Februar Ruhe und Erholung und ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge. Das Schloss selbst verfügt neben dem Hotel über eine eigene Brauerei, Kaffeerösterei, Destillerie sowie einen Schloss-Shop und die Insel-Manufaktur, die regionale Produkte anbieten.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 03837928780

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computer und PC Entsorgung in Osnabrück: ProCoReX Europe GmbH bietet den Komplettservice Winterzauber & Whisky-Genuss in Mellenthin auf Usedom