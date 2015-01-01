Winterzauber & Whisky-Genuss in Mellenthin auf Usedom

Das Wasserschloss Mellenthin lädt im Februar 2026 zu einer einzigartigen Auszeit ein. Erleben Sie die winterliche Ruhe Usedoms, gepaart mit einem exklusiven Whisky Wochenende und weiteren Highlights.

Usedom im Winter: Eine Oase der Ruhe

Das Wasserschloss Mellenthin, idyllisch im Herzen der Insel Usedom gelegen, offenbart im Februar seinen ganz besonderen Reiz. Fernab des sommerlichen Trubels präsentiert sich die Insel in einer stillen, magischen Winterlandschaft. Die unberührten Naturschutzgebiete, das geheimnisvolle Achterwasser, die klaren Binnenseen und die weiten Wälder laden zu erholsamen Spaziergängen ein und bieten eine unvergleichliche Kulisse für Naturliebhaber. Die frische, klare Ostseeluft und die oft von Frost bedeckten Landschaften schaffen eine Atmosphäre der Besinnlichkeit und Gelassenheit. Das historische Wasserschloss dient dabei als perfekter Ausgangspunkt, um die winterliche Schönheit Usedoms zu erkunden und die Ruhe abseits der belebten Küstenorte zu genießen. Es ist die ideale Zeit, um die Seele baumeln zu lassen und neue Energie zu tanken.

Das Mellenthiner Whisky Wochenende: Ein Fest für die Sinne

Ein absolutes Glanzlicht im Februar ist das „Mellenthiner Whisky Wochenende“, das vom 27. Februar bis zum 1. März 2026 stattfindet. Dieses exklusive Arrangement verspricht eine faszinierende Reise in die Welt von Malz, Bier und erlesenen Whiskys. Die Teilnehmer erleben eine Küchenparty mit Bierspezialitäten am Freitagabend und einen Höhepunkt am Samstagabend: ein exklusives 6-Gänge-Whisky-Menü, bei dem jeder Gang perfekt auf ausgewählte Malt-Whisky-Varianten abgestimmt ist. Das Programm beinhaltet zudem umfassende Einblicke in den Brau- und Brennprozess in der hauseigenen Brauerei und Destillerie, einen Besuch des Malzbodens sowie des Fasslagers mit Verkostungen der verschiedenen Reifegrade. Zwei Übernachtungen in stilvollen Zimmern, Frühstücksbuffet und die freie Nutzung des großzügigen Wellnessbereichs runden dieses einzigartige Genusserlebnis ab. Es ist eine Hommage an die Handwerkskunst und Leidenschaft, die im Wasserschloss Mellenthin gelebt wird.

Kulinarische Vielfalt und charmante Events

Neben dem Whisky Wochenende bietet das Wasserschloss Mellenthin im Februar ein reichhaltiges Programm an kulinarischen und kulturellen Erlebnissen. Die urigen Gewölbe der Schlossbrauerei sind Schauplatz regelmäßiger Höhepunkte: Das Mittelalterliche Ritterbuffet lockt dienstags, der stimmungsvolle Brauer-Abend mit Musik und Unterhaltung findet donnerstags statt, und sonntags lädt der traditionelle Brunch zum gemütlichen Beisammensein ein. Ergänzt wird dies durch besondere thematische Veranstaltungen wie den beliebten „Ostalgie-Abend“ am 13. Februar mit Live-Musik und das romantische „Valentinstags-Special“ am 14. Februar, das mit einem exklusiven 3-Gang-Menü bei Kerzenschein die Liebe zelebriert.

Wohlfühl-Arrangements für jeden Wunsch

Für einen rundum sorglosen Aufenthalt bietet das Wasserschloss Mellenthin attraktive Arrangements. Besonders originell ist das innovative „Schietwetter-Arrangement“. Sollte sich das Wetter auf Usedom einmal nicht von seiner besten Seite zeigen, wird jedem Gast ein 5 % Nachlass auf den Tagespreis gewährt. Dieses Paket umfasst fünf Übernachtungen, Frühstück, Abendessen, ein Bier-Probierbrett sowie die freie Wellnessnutzung. Darüber hinaus stehen weitere beliebte Arrangements wie „7 Tage Erholung pur“, „Eine Woche Sonneninsel“ und „Schloss-Romantik zu Zweit“ zur Wahl. Somit ist das Wasserschloss Mellenthin mit seiner eigenen Brauerei, Kaffeerösterei, Destillerie und dem Schloss-Shop mehr als nur eine Unterkunft – es ist ein Ort des Genusses, der Kultur und der tiefen Entspannung, der den Winterzauber Usedoms auf einzigartige Weise erlebbar macht.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 03837928780

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Exklusives Februar-Programm im Wasserschloss Mellenthin Aufbauseminar in der Probezeit: Ab wann es verpflichtend wird