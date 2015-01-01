Winteridylle auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin

Das Wasserschloss Mellenthin lädt im Winter 2025/2026 ein zu Erholung vom Weihnachtsstress, festlichen Familienfeiern und genussvollem Jahreswechsel in der malerischen Winterlandschaft Usedoms.

Ein Rückzugsort im Herzen der winterlichen Insel

Wenn die kalte Jahreszeit die Insel Usedom in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt, bietet das Wasserschloss Mellenthin einen idealen Rückzugsort für Erholungssuchende und Genießer. Abseits des sommerlichen Trubels entfaltet sich hier eine einzigartige Idylle, die Ruhe, Naturerlebnisse und herzliche Gastfreundschaft perfekt miteinander verbindet.

Das historische Schloss, eingebettet in das idyllische Usedomer Hinterland mit seinen Naturschutzgebieten, dem Achterwasser und den Binnenseen, ist der perfekte Ausgangspunkt, um die winterliche Schönheit Usedoms zu entdecken. Die zentrale Lage ermöglicht entspannte Ausflüge über die gesamte Insel, während die festlich geschmückte Schlossanlage selbst zu gemütlichen Stunden einlädt. Das Wasserschloss, mit Hotelzimmern im Haupthaus und romantischen Zimmern im Speicher, verfügt zudem über eine eigene Brauerei, Kaffeerösterei, Destillerie sowie einen Schloss-Shop und die Insel-Manufaktur.

Festliche Gaumenfreuden und gesellige Zusammenkünfte

Der Winter im Wasserschloss Mellenthin ist geprägt von einer Vielzahl kulinarischer Höhepunkte, die in den urigen Gewölben der Brauerei stattfinden:

* Mittelalterliches Ritterbuffet jeden Dienstag: Eine Zeitreise für den Gaumen.

* Brauer-Abend immer donnerstags: Einblicke in die Braukunst und herzhafte Speisen.

* Winterliches Schlemmer-Fest freitags & samstags: Regionale Köstlichkeiten für jeden Geschmack.

* Traditioneller Brunch immer sonntags: Der perfekte Start in den Tag.

Ein besonderes Highlight ist der 3. Mellenthiner Adventsmarkt am 13. und 14. Dezember 2025 bei der Insel Manufaktur, der mit Bogenschießen, Eseln, geräuchertem Fisch und weiteren Attraktionen für jede Menge Spaß bei Groß und Klein sorgt. Am 1. und 2. Weihnachtstag garantiert ein festliches Weihnachtsmenü von 14 bis 20 Uhr unvergessliche Feiertagsmomente. Auch der Jahreswechsel wird genussvoll begleitet: mit dem Großen Schnitzelbuffet am 28.12., dem Pizza & Pasta-Abend am 29.12., mit einem Silvester Gala Buffet am 31.12.2025 und das Neue Jahr mit dem traditionellen Brunch am 1.1.2026.

Erholung vom Weihnachtsstress und individuelle Geschenkideen

Das Wasserschloss Mellenthin ist der ideale Ort, um dem vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen und die besinnliche Zeit in Ruhe zu genießen. Es bietet die perfekte Kulisse für Feiern jeder Art und ist eine Oase der Erholung für Familien und Paare. Die Produkte aus der schlosseigenen Brauerei, Kaffeerösterei, Destillerie und der Insel-Manufaktur, darunter der neue Single Malt Whisky, eignen sich hervorragend als hochwertige Weihnachtsgeschenke. Diese können im Schloss-Shop, in der Insel-Manufaktur oder bequem über den Online-Web-Shop erworben werden. Ein Gutschein für einen Urlaub im Wasserschloss Mellenthin ist zudem ein ideales Geschenk für sich und seine Liebsten, das Vorfreude auf eine Auszeit im Herzen Usedoms weckt.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

