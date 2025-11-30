  • „Dem Himmel so nah“ ist musikalisch in ihrem neuen Lied Reny Schawalder

    Ein Lied mit viel Herz

    BildMit ihrer neuen Single „Dem Himmel so nah“ öffnet Reny Schawalder ein zutiefst persönliches Kapitel. Der Song stammt aus ihrer eigenen Feder – ein Werk, das nicht nur geschrieben, sondern mit jeder Zeile neu gefühlt wurde. Es ist die emotionalste Veröffentlichung ihrer bisherigen Laufbahn.

    Die Single ist ihrem verstorbenen Vater gewidmet, einem Menschen, der sie geprägt hat und dessen Nähe sie bis heute in ihrem Herzen trägt. Reny verwandelt Erinnerungen in Melodien, die berühren, und in Worte, die Raum für echte Gefühle lassen. Man spürt sofort: Dieser Song ist weit mehr als Musik – er ist ein leiser Dialog zwischen Tochter und Vater, voller Sehnsucht, Dankbarkeit und Liebe.

    Reny Schawalder gelingt es, Schmerz und Hoffnung in einem einzigen Klangbild zu vereinen. Ein musikalischer Gruß nach oben und zugleich eine Botschaft an alle, die jemanden vermissen: Liebe bleibt. Immer.

    Text und Musik: Reny Schawalder
    VÖ-Datum: 30. November 2025
    Label und Labelcode: Lieblingschlager, LC 84861
    Quelle: Lieblingsschlager

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Ich mal den Himmel heute rosa an – behauptet musikalisch Oliver Schmidl
      Sein neues Werk mit einer Prise Humor...

    2. „Der Himmel muss warten“ meint musikalisch Simone Cerovina
      Eine neue Seite der Sängerin...

    3. Auf dem Akkordeon spieltest Du unser Lied – Ein Lied von Elizabeth
      Eine Hymne für alle Väter...

    4. Sing ein Lied – der neue Radioschlager von Andy
      Das zeite Lied aus dem Hause Fiesta...

    5. Albert Hauser schürft in seinem neuen Lied „Sternenstaub“
      Neue Musik aus dem Ländle...

    6. Das neue Lied von Jo und Josephine – Unerklärliches Phänomen (Sternenweit)
      Das neue Werk des Duos aus Mecklenburg...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.