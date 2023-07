Auf dem Akkordeon spieltest Du unser Lied – Ein Lied von Elizabeth

Eine Hymne für alle Väter

Mit „Auf dem Akkordeon“ zolle ich meinem Vater eine bewegende Hommage und erwecke wundervolle Erinnerungen zum Leben. Als Kind waren meine Eltern stets von Musik umgeben, und mein Vater führte das Akkordeon mit Leidenschaft bei zahlreichen Festlichkeiten zum Klingen. Gemeinsam bildeten sie ein harmonisches Duo, denn immer, wenn meine Mutter ihre zauberhafte Stimme erklingen ließ, griff mein Vater liebevoll nach seinem Akkordeon.

Diese kostbare Zeit, in der Musik unsere Herzen erfüllte, erwacht nun wieder zum Leben. Du, lieber Zuhörer, begleitest mich auf einer Reise zurück zu den unvergesslichen Momenten, die ich mit meinen Eltern teilen durfte. Mein Instrument ist meine Stimme, und meine Liebe gilt dem deutschen Schlager, doch auch die Klänge der Countrymusik erfüllen mich mit großer Freude.

In diesem Lied habe ich meine tiefsten Erinnerungen niedergeschrieben, als eine Huldigung an meinen Vater und auch an meine wunderbare Mama – die besten Eltern, die diese Welt je gesehen hat. Ihre Liebe und Unterstützung waren unerschütterlich, und durch das Lied „Auf dem Akkordeon“ möchte ich ihnen meinen Dank aussprechen und sie für immer in meinem Herzen tragen.

Lasst uns gemeinsam in die Vergangenheit eintauchen und die unvergesslichen Melodien genießen, die mir mein Vater auf seinem Akkordeon spielte. Diese Lieder sind nicht nur ein Tribut an meine Eltern, sondern auch ein Geschenk an euch, die ihr Teil meiner Reise werdet. „Auf dem Akkordeon“ verbindet Generationen und lässt die kostbarsten Erinnerungen wieder aufleben. Kommt mit mir und lasst uns gemeinsam unsere Väter und Mütter ehren!

(So sagt Elizabeth)

Elizabeth – Auf dem Akkordeon

Label: Hediphon records, Verrlag: MHR Musikverlag

Komponist: Hans Jürgen Haas

Text: Annika Blankenheim / Hans Jürgen Haas

Eingespielt wurden einige Instrumente wie Mandolinen, Akkordeon usw von Waldemar Kopka

Arrangiert und aufgenommen im FoxTon music – Studio

Infos zu Elizabeth und Hediphon gibt es unter www.hediphon.de und bei Ihnen in den sozialen Medien

Quelle: Elizabeth Blankenheim/ Hediphon Records

