Auf einmal war es Liebe – der neue Song von Elizabeth

Eine musikalische Liebeserklärung

Der neue Song von Elizabeth erzählt die Geschichte von so mancher Freundschaft, aus der vielleicht auch einmal Liebe werden könnte.

Es sind die Freundschaften, die unser Leben liebenswert machen und auf die wir bauen können. Mit Musik und viel Gefühl können wir es am besten ausdrücken, denn das versteht eigentlich jeder.

Deswegen heißt mein neuer Song „Auf einmal war es Liebe“, denn ich liebe Schlager mit Herz und Gefühl.

Weitere Informationen & Kontakt

Heinz Schaare

-mobil +49(0)176-41903684

E-Mail h.schaare@t-online.de

Ab sofort auf Instagram / Facebook / YouTube

Autor: Heinz Schaare – h.schaare@t-online.de

Elizabeth – Auf einmal war es Liebe 3:28 Minuten

Komponist Günter Ruttkowski

Texter: Heinz Klockhaus

Musikverlag: MHR MV / Klockhaus

EAN 9008798491315

ISRC-Nummer: ATR981275908 ISRC – Auf einmal war es Liebe (Radio Mix)

Label: Hediphon Records, LC 06797

Mehr Infos über die Sängerin gibt es im Web unter www.elizabethpowerlady.de und bei ihr auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram

Quelle: Hediphon Records

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

