30% Rabatt auf anpassbares Warenwirtschaftssystem bis 27. November

Black Week 2022: 30% Rabatt auf alle Basislizenzen der anpassbaren gFM-Business ERP-Software auf Basis der Claris FileMaker Plattform für Apple Mac, PC und iOS.

Nur eine Woche bis zum 21. November 2022 können alle Basis-Kauflizenzen der anpassbaren ERP-Software gFM-Business mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für Apple Mac, Windows und iOS mit einem Rabatt von 30% erworben werden.

Anpassbare ERP-Software gFM-Business mit 30% Rabatt

Jedes Unternehmen arbeitet anders und intern mit unterschiedlichen Geschäftsprozessen. Aus diesem Grund werden in mittelständischen Unternehmen nicht selten flexible ERP-Systeme wie z.B. SAP oder Microsoft Dynamics oder auch eigene Systeme eingesetzt. Eine Standardsoftware ist nicht flexibel genug, um die internen Prozesse nahtlos abbilden zu können.

gFM-Business ist eine ERP-Software, die auf der Claris FileMaker Plattform basiert und ebenfalls sogar im laufenden Betrieb angepasst und erweitert werden kann. Die Software enthält ein CRM mit Warenwirtschaft, Faktura, Projektmanagement und weiteren Modulen und kann auf macOS- und Windows-Computern sowie auf mobilen iOS-Geräten eingesetzt werden. Die aktuelle Version kann inkl. aller künftigen Updates zum vergünstigten Preis mit 30% Rabatt auf die Basislizenz erworben werden. Diese Aktion gilt nicht in Verbindung mit anderen Rabatten und gilt nicht für Mietlizenzen.

Mehr Informationen beim Hersteller

Interne Dokumentation im Entwicklermodul integriert

Die neue Version enthält ein erweitertes Entwicklermodul, das die Anpassung und Erweiterung der Software für den Kunden oder einen Entwickler noch weiter vereinfacht. Das Entwicklermodul enthält nun die gesamte interne Dokumentation von Tabellen, Feldern und Scripten. Mit einer integrierten Volltextsuche können Datentabellen, Felder und Scripte gefiltert werden, wobei die Scriptsuche zusätzlich anzeigt, in welcher Zeile sich der gesuchte Begriff im Script befindet. Auf diese Weise kann die ERP-Software schnell und zielgerichtet um weitere Daten oder Funktionen erweitert werden.

gFM-Business 6 mit erweiterter Benutzeroberfläche

Die neue gFM-Business 6 ERP-Software enthält eine überarbeitete Benutzeroberfläche und neue Auswahllisten als externe Fenster, die von jedem Datentyp permanent angezeigt werden können. Auf diese Weise stehen für jeden Benutzer die von ihm am Häufigsten genutzten Daten immer sofort per Suche und Mausklick zur Verfügung. Dies reduziert Mausklicks für die Navigation innerhalb der Software und spart im Alltag viel Zeit.

Mit der neuen Google Adress-Suche können Adressen auf sehr schnelle Weise erfasst und gleichzeitig verifiziert werden, was ebenfalls im Alltag Zeit spart. Neben den neuen Fenstern für Auswahllisten haben wir außerdem eine systemweite Verwaltung von Textbausteinen integriert, damit häufig genutzte Texte in der gesamten Lösung schnell gefunden und in beliebiger Felder eingesetzt werden können.

Viele neue Module und Funktionen in gFM-Business 6

Das Warenwirtschaftssystem von gFM-Business 6 wurde an vielen Stellen erweitert. So enthält das Faktura-Modul nun auch ein Modul für Lieferanfragen und ein Retourenmanagement. Das Modul für Projektmanagement wurde um weitere Belegarten und Datentypen erweitert. Im Rahmen der Warenwirtschaft unterstützen Artikelverwaltung und Faktura ab sofort Produktvarianten in Form von Artikelattributen. Somit können innerhalb eines Stammartikels beliebig viele Produktvarianten gespeichert werden, was die Anzahl der zu Verwaltenden Variantenartikel reduziert.

gFM-Business ERP-Software ab sofort auch als Miete

Die gFM-Business ERP-Software kann ab sofort auch per Softwaremiete erworben werden. Ein Vertrag zur Softwaremiete hat eine Laufzeit von 12 Monaten und verlängert sich danach jeweils um einen Monat. Während der Vertragslaufzeit sind alle Updates und Upgrades der Software kostenlos.

Black Week Aktion: 30% Rabatt bis zum 27. November 2022

Bis zum 27. November 2022 bietet gofilemaker.de alle Basis-Kauflizenzen der gFM-Business ERP-Software mit 30% Rabatt an. Der Rabatt wird direkt im Onlineshop abgezogen und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.

Lizenzen und Preise (ohne Rabatt)

gFM-Business Light ist die Einzelplatzversion von gFM-Business Professional und als App-Lösung und zum Preis von 499 Euro* erhältlich. Die Einzelplatzversion der mandantenfähigen Datenbank-Lösung gFM-Business Professional ist zum Preis von 799 Euro** erhältlich. Die Mehrplatzlizenz von gFM-Business Professional ist zu Preisen ab 1.299 Euro** erhältlich. Alle Preise ggf. zzgl. FileMaker-Lizenzen.

gFM-Business Custom enthält ein Benutzerkonto zur Bearbeitung aller Bildschirmmasken und Listenansichten mit FileMaker. Neben allen Drucklayouts können mit gFM-Business Custom auch alle Bildschirmmasken mit FileMaker Pro im Layoutmodus bearbeitet werden. gFM-Business Custom Professional ist als Einzelplatzversion zum Preis ab 1.799 Euro** erhältlich, als Mehrplatzlizenz ab 2.499 Euro**.

Als offene Lizenz enthält gFM-Business ein Administrator-Benutzerkonto für die Anpassung und Erweiterung der gesamten Software. Die offene Lizenz von gFM-Business Basic ist als Mehrplatzlizenz zum Preis von 2.999 Euro** erhältlich, von gFM-Business Professional ab 6.999 Euro**. Auf Anfrage ist die offene Lizenz auch als Unlimited-Lizenz mit unbegrenzter Anzahl an Benutzern erhältlich.

*Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

** Alle Preise zzgl. 19% MwSt., inklusive 5-User-Lizenz des MBS FileMaker Plugin (Vollversion, kann mit eigenen Lösungen verwendet werden), exklusive FileMaker Pro.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Markus Schall – IT-Services

Herr Markus Schall

Großer Kamp 5

26209 Hatten

Deutschland

fon ..: +49 4482-562 90 70

web ..: https://gofilemaker.de

email : info@gofilemaker.de

Entwicklung von Business-Anwendungen und ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform für Mac, Windows und iOS. Der Inhaber Markus Schall beschäftigt sich seit 1994 mit der Entwicklung von FileMaker-Datenbanken und ist in Oldenburg als IT-Dienstleister selbständig tätig. Als Mitglied in der FileMaker Business Alliance und Sprecher auf der FileMaker Konferenz 2012 ist der Autor intensiv mit FileMaker vertraut. Mit gofilemaker.de betreibt der Autor ein Infoportal rund um FileMaker mit angeschlossenem Verzeichnis zu FileMaker Produkten und Dienstleistungen.

