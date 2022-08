Das neue Lied von Genio per Due – A FAR L’AMORE CON TE

Der neue Italopopsong ist da

Es ist der absolute Sommer 2022, der auch die Gefühle in Wallung bringt. Was kann schöner sein, als die Liebe am Meer, umgeben von einer leichten Brise unter Palmen. Wenn die Liebe von den Wellen des Meeres umspült wird, dann sind zwei Menschen unzertrennlich nah. Die südländische Liebe ist temperamentvoll und von ihrer Gestik einfach unschlagbar einhüllend. Genau dieses Szenario zwischen zwei innig verbundenen hat sich Genio per Due gewidmet mit der reizvollen Aufforderung: „A FAR L’AMORE CON TE“

Eine Liebe, die heißer ist als dieser Sommer, gibt es wirklich. Bei Brigitte und Diego ist dies seit dem 4. Juni vor 35 Jahren der Fall. Jahr für Jahr sind die beiden genau dort, wo sie sich einst kennen und lieben gelernt haben, nämlich zwei bis drei Monate zum chillen in Bella Italia. Einfach weg vom Alltag und der städtischen Hektik. Das mediterrane Sommerleben spiegelt sich in ihrer Musik und vor allem in ihren Songtexten wieder, die, wie auch in diesem Fall, biografisch sind. Was kann inniger und emotionaler sein, als sich Jahr für Jahr neu ineinander zu verlieben und sich immer wieder reizvoll die Liebkosung „A FAR L’AMORE CON TE“ zu gestehen.

Mit der Debütsingle „AMORE“ erreichten Genio per Due in den dj TOP 100 als höchste Position die Chartnotierung #06. Weitere Single-Meilensteine ihres Schaffens waren „METROPOLITANE“ und „SENSAZIONI“ mit denen sie jeweils bis auf Position #16 kletterten, was letztendlich auch bei vielen Radiomacher*innen Neugier erweckte und den in Stuttgart beheimateten Italo-Duo erste Plays ermöglichte. Grund genug jetzt mit „A FAR L’AMORE CON TE“ einen weiteren melodischen Meilenstein zu präsentieren. Ein Song voller persönlicher Sommer-Gefühle, der im Arrangement durch seine Akkordeon-Sounds die Leichtigkeit des Sommers 2022 hautnah erleben lässt und diesen Sommer auf seine Art unvergesslich macht.

ISRC-Nr. :

DE-F28-22-348-01 / 3:07

Music: dee jay RUFUS, Robin Masters

Lyrics: Diego Stanissa

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Producer: Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Diego & Brigitte Stanissa: Vocals

Bob Wundermann: Keyboards, Bass, Drums Programming & Percussions

Chris Odien: Piano & Basic Keyboards, Guitars and Accordion

Recordings, mixes by Robin Masters and dee jay RUFUS

Mastering by Robin Masters

Studio work at TonArt Studio Bremen

Cover photos: Martina Schilling c/o Coverface Saarbrücken

Cover design: Yvonne Kerber

© + (P) 2022 JAYKAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: 14348

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

