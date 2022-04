Sensazioni-der neue Italopop von Genio per Due

Sommer, Sonne und Italo Sound

Die Debütsingle „AMORE“ von Genio per Due erreichte in den Dj TOP 100 als höchste Position die Chartnotierung #06, was letztendlich auch bei vielen Radiomacher*innen Neugier erweckte und dem Italo-Duo erste Plays ermöglichte. Grund genug jetzt einen weiteren Meilenstein zu präsentieren: „SENSAZIONI“ – Genio per DUE

Brigitte und Diego sind sich sicher: „Dieser Sommer wird voller Sensationen sein. Sich wieder am Meer treffen und gemeinsam in den Diskotheken zu tanzen, am Strand zu feiern, sich küssen zu dürfen und einfach nur glücklich sein“.

Mit diesem neuen Song skizziert Genio per Due das mediterrane Sommerleben, das sie selbst Jahr für Jahr für ein paar Monate in Italien genießen. Sich einfach von den Wellen des Meeres umspülen zu lassen, in der Sonne zu chillen und abends bei dem ein oder anderen typischen italienischen Getränk zu singen und den Körper im Rhythmus der Musik zu bewegen, all das ist für sich genommen eine Sensation. Musik ist Leben. Nicht nur für einen Sommer, auch für die Zukunft. Ständig von Neuem beginnen, immer und immer wieder mit der Liebe im Herzen, die uns Frieden und Zufriedenheit schenkt. Von all dem handelt der Sommersong „SENSAZIONI“ von Genio per Due.

Brigitte & Diego: „Ein großes Dankeschön gilt unseren Produzenten Jürgen Rufus Kerber & Robert Meister welche dieses sensationelle Projekt realisiert haben und ein riesiges Dankeschön an das ganze Team, welches das Beste für uns gibt, bis hin zu all unseren treuen Fans und Freunden.

Wir hoffen, dass Euch unser Song „SENSAZIONI“ durch diesen Sommer begleiten wird“.

Eure Genio per Due

ISRC:

DE-F28-22-335-01 / 3:12

Music & Lyrics: Diego Stanissa, dee jay RUFUS, Robin Masters

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Producer: Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Diego & Brigitte Stanissa: Vocals

Bob Wundermann: Keyboards, Bass, Drums Programming & Percussions

Chris Odien: Piano & Basic Keyboards & Guitars

Recordings, mixes by Robin Masters and dee jay RUFUS

Mastering by Robin Master

Studio work at TonArt Studio Bremen

Cover photos: Martina Schilling c/o Coverface Saarbrücken

Cover design: Yvonne Kerber

© + (P) 2022 JAYKAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: 14335

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

