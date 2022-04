Bianca Graf möchte gerne ein Rendezvous mit Dir

Das Comeback der Sängerin

Nach 12 Jahren Pause gibt’s das Produktions-Comeback von Bianca Graf mit Jürgen Rufus Kerber zur Single Veröffentlichung „Rendezvous mit Dir“. Passender kann ein gemeinsamer Comeback-Titel nicht sein. Von 1995 bis 2000 hat der JAY KAY Chef mit seinem JAY KAY unzählige Single- und 4 Alben-Veröffentlichungen mit Bianca Graf realisiert. Somit war es für ihn als Produzent und Verleger eine Ehre zum 30-jährigen Solo-Jubiläum von Bianca Graf, wieder einen maßgeschneiderten Song abzuliefern.

„Wenn die Sonne als glutroter Feuerball im Meer versinkt“, dieses Bild haben sicher schon viele von uns selbst in der Realität erlebt und viele werden ewig davon träumen, vielleicht sogar ein Leben lang…

…aber bestimmt ist der Ort an einem einsamen Strand für ein ganz besonderes Rendezvous mit dem Menschen, den man entweder schon lange kennt, oder neu kennenlernen möchte. Spannend ist es allemal und BIANCA GRAF hat solch eine Situation schon des Öfteren erleben dürfen, sei es in Afrika, in Australien oder wie erst kürzlich auf Kuba. Diese Momente sollte man genießen und dies animierte die Sängerin mit ihrem Team zu diesem schönen musikalischen Statement: „Rendezvous mit Dir“.

Der Song selbst kommt energisch-romantisch mit einem angesagten trendigen Beat daher, verziert von Synthesizer-Passagen und im Hintergrund versteckten Naturgitarren und einer prägnanten Saxophon Bridge. Der sanfte Ohrwurm-Refrain bleibt direkt mitten im Herzen. Eine Botschaft für Verliebte, wie sie schöner nicht sein kann.

Gerade in diesen Zeiten sind unsere Träume die Flügel der Romantik. Ein Rendezvous sollte auch nicht einmalig sein, sondern so oft als nur möglich, denn „Rendezvous“ sind das Salz einer langjährigen Beziehung.

„Rendezvous mit Dir“ …kurzum eine wunderschöne Message, interpretiert von der charismatischen Stimme BIANCA GRAF’s, gepaart mit einem zeitgemäßen und modernen Arrangement.

ISRC:

DE-F28-22-343-01 / 2:54

Music: Francesco Napoli, Erwin Kolibabka

Lyrics: Francesco Napoli, Erwin Kolibabka, Frank Wedler

Publishing: JAYKAY Music Musikverlag, Meen Music Musikverlag

Producer: Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Recordings, mixes by Robin Masters & dee jay RUFUS

Mastering by Robin Masters

Studio work at TonArt Studio Bremen

Bianca Graf: Vocals & Backing

Bob Wundermann: Keyboards, Bass, Drums Programming & Percussions

Chris Odien: Piano & Basic Keyboards & Guitars

Manfred „Aschke“ Jekin: Saxophone

Cover photo by Gamze Ay

Cover artwork and manufacturing by Yvonne Kerber

© + (P) 2022 XENIA Records Best.-Nr.: 14343

Distribution & Label contact by

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

