Projekt 95 erwirbt ehemaliges Werk „Graf von Henneberg Porzellan“ in Ilmenau

Projektentwickler plant auf dem 120.000 Quadratmeter großen Grundstück eine Neuausrichtung mit Industrie-, Logistik- und Gewerbeflächen.

Ilmenau, 21. März 2022. Der Projektentwickler Projekt 95 Baumanagement GmbH hat die Liegenschaft „Neues Porzellanwerk Ilmenau“, auch bekannt unter dem Namen „Graf von Henneberg Porzellan“, von der insolventen Graf von Henneberg Porzellan GmbH erworben. Verkäuferin ist Romy Metzger von der Erfurter Kanzlei SGP Schneider Geiwitz & Partner als Insolvenzverwalterin der Graf von Henneberg Porzellan GmbH. Der Käufer wurde bei der Transaktion durch die Rechtsanwälte Beblo & Deege aus Erfurt beraten. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. „Unser erstes Konzept für die künftige Nutzung ist vom Ilmenauer Oberbürgermeister Daniel Schultheiß sowie vom Stadtrat durchweg positiv aufgenommen worden. Wir freuen uns daher auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt, um für diesen früher so bedeutenden Ort endlich eine Zukunft zu schaffen“, sagt Normen Fabig, Geschäftsführer von Projekt 95.

Auf dem 120.000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbe- und Industriegebiet „Am Eichicht“ befinden sich sechs Haupt- und mehrere Nebengebäude mit Büro- und Verkaufsflächen sowie Produktions- und Lagerhallen. Sie umfassen eine Bruttogeschossfläche von insgesamt rund 82.500 Quadratmetern. In den 1970er-Jahren galt das Porzellanwerk als das größte und modernste in Europa. Nach der deutschen Wiedervereinigung hatte das Werk mehrmals den Besitzer gewechselt. 2002 war der Manufakturbetrieb eingestellt worden. Seither waren die Gebäude teilweise an die Technische Universität Ilmenau sowie als kostengünstige Lager- und Werkstattflächen, Fahrzeugstellplätze oder Proberäume für Musikbands vermietet worden.

Der Ruf nach Revitalisierung der Bestandsgebäude wurde in den vergangenen Jahren seitens der Bevölkerung sowie der Stadt- und Landespolitik zunehmend lauter. Eine Machbarkeits- und Revitalisierungsstudie der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen und der Stadt Ilmenau aus dem Jahr 2019 hatte jedoch ergeben, dass sowohl der Abriss als auch die Nachverwertung der vorhandenen Gebäudesubstanz für die Stadt Ilmenau – selbst mit Unterstützung des Landes – wirtschaftlich nicht umsetzbar gewesen wäre. Projekt 95 plant nun die Bestandsaufnahme und Neuausrichtung des Objektes mit Industrie-, Logistik-, Büro-, Labor- und Gewerbeflächen. Parallel werden Gespräche mit den Bestandsmietern geführt und die Akquise neuer Mieter vorbereitet.

Über Projekt 95

Die Projekt 95 Baumanagement GmbH wurde 1995 in Ilmenau gegründet. Seitdem entwickelt und baut das Unternehmen Gewerbe-, Wohn- und Sonderimmobilien in Thüringen und kümmert sich bei Bedarf auch um die Verwaltung oder den Verkauf der Objekte. Dabei legt Projekt 95 nicht nur Wert darauf, den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie im Blick zu haben, sondern auch individuelle Lösungen für städtische, wirtschaftliche, funktionale, ökologische, ästhetische und soziale Zusammenhänge zu finden. Um das zu erreichen, arbeitet das Unternehmen mit einem Netzwerk aus Fachplanern sowie Innenarchitekten zusammen.

Im Bereich der Innenarchitektur setzt Projekt 95 auf die multidisziplinäre Symbiose aus Werbegrafik, Innenarchitektur und Möbeldesign. So entstehen individuelle Gestaltungskonzepte für Unternehmen, Marken und Produkte, Dienstleistung oder das eigene Zuhause.

Aktuell beschäftigt Projekt 95 sieben feste Mitarbeiter. Die Geschäftsführung obliegt Normen Fabig und Erik Hupke. 2020 hatte das Unternehmen den Firmensitz von Ilmenau in das benachbarte Martinroda verlegt.

