GOÄ-Abrechnung: Privatabrechnung in der Arztpraxis und im MVZ

Köln. Eintägiges GOÄ-Basis-Seminar der Frielingsdorf Akademie zur „Optimierung Ihrer Privatabrechnung“ für Ärzte/Ärztinnen, MVZ, MFA, Arzthelfer/innen, Praxismanager/innen und Praxispersonal in Köln.

Eintägiges fachgruppenübergreifendes GOÄ-Basis-Seminar zur „Optimierung Ihrer Privatabrechnung“ am 18. Mai 2022 in Köln.

Erfahren Sie Wichtiges, Aktuelles und Bewährtes zur GOÄ-Abrechnung

Für Ihren Praxiserfolg ist die optimale Abrechnung der erbrachten Leistungen eine wichtige Basis.

In diesem fachgruppenübergreifenden Basis-GOÄ-Seminar erhalten Sie das notwendige Wissen, um sicher nach der GOÄ abrechnen zu können. Sie lernen die gesetzlichen Grundlagen und die Regelungen in der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) kennen und erhalten einen Überblick über den Aufbau der GOÄ.

Der Behandlungsfall sowie die wichtigen Basisleistungen bei Gesprächen und Beratungen sowie der körperlichen Untersuchungen sind weitere Themen dieses Seminars. Anhand von vielfältigen Fallbeispielen erlernen Sie den sicheren Umgang mit der GOÄ und erlernen so das 1 × 1 der GOÄ-Abrechnung.

Praxisnahe Umsetzung

Durch Musterfälle und interaktive Teilnehmerdiskussion werden die Seminarbesucher/innen in die Lage versetzt, das vermittelte Wissen umzusetzen und erfolgreich in der eigenen Praxis anzuwenden.

Ihre Abrechnungsexpertin – so rechnen Sie richtig ab!

Referentin des von der Frielingsdorf Akademie angebotenen GOÄ-Abrechnungstrainings ist Heike Junge-Rappenberg. Heike Junge-Rappenberg ist Fachreferentin für Praxis- und Abrechnungsseminare, Praxismanagerin (FH/SRH) und QM-Beauftragte sowie interne Auditorin im Gesundheitswesen. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der Privatabrechnung nach GOÄ, der Kassenabrechnung nach EBM und dem Praxismanagement. Seit über 17 Jahren ist sie als Referentin deutschlandweit tätig.

Kosten für das GOÄ-Training

Die Teilnahmegebühr für das fachübergreifende Basis-GOÄ-Abrechnungstraining beläuft sich für Frühbucher/innen bis 10 Wochen vor dem Veranstaltungstermin auf 390,- EUR (zzgl. MwSt.), danach wird die reguläre Seminargebühr in Höhe von 490,- EUR (zzgl. MwSt.) fällig.

Termin, Anmeldung und weitere Informationen

Das Tagesseminar „Fachgruppenübergreifendes GOÄ-Basisseminar“ findet am 18. Mai 2022 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Köln statt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Inhalten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63 und auf unserer Akademiehomepage unter www.frielingsdorf-akademie.de.

Sie wollen noch mehr?

Ihnen reicht ein Tag voller GOÄ-Abrechnung noch nicht? Dann bilden Sie sich zum/zur „Abrechnungsmanager/in (IHK)“ weiter. Wir bieten diesen Zertifikatslehrgang in Kooperation mit der IHK Köln an. Vom 18. bis 23. Juli 2022 findet die einwöchige Weiterbildung speziell für die Fachgruppe der Augenheilkunde in Köln statt und als fachgruppenübergreifende Weiterbildung vom 19. bis 24. September 2022 ebenfalls in Köln.

Die Frielingsdorf Akademie – Ihre Abkürzung zum Erfolg!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Frielingsdorf Consult GmbH / Frielingsdorf Akademie

Frau Andrea Becker

Hohenstaufenring 48-54

50674 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-1398360

fax ..: 0221-13983665

web ..: https://www.frielingsdorf-akademie.de/

email : becker@frielingsdorf.de

Die Frielingsdorf Akademie stellt sich vor!

Im Jahr 2006 hat die Frielingsdorf Consult GmbH, Berater im ambulanten Gesundheitswesen, die Frielingsdorf Akademie ins Leben gerufen. Hintergrund war, dass wir während unserer Beratungen in Arztpraxen und Medizinischen Versorgungszentren immer wieder mit Fragen nach gutem Personal und Schulungen rund um das ambulante Gesundheitswesen konfrontiert wurden.

Damit unsere Absolventen etwas bundesweit Anerkanntes erhalten, kooperieren wir mit der Weiterbildungsstätte der IHK zu Köln. Somit ist gewährleistet, dass, egal wo sich ein Absolvent einmal bewerben möchte, der potenzielle Arbeitgeber sofort sieht, dass offiziell zertifizierte Schulungen im Lebenslauf vorhanden sind.

Gestartet sind wir im April 2006 mit dem Fortbildungsgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“, da die Möglichkeit zur Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums noch nicht lange bestand. Dementsprechend war damals noch kein ausgebildetes Personal am Markt vorhanden, das einerseits Erfahrung mit großen Einrichtungen und viel Personal hatte und sich andererseits im ambulanten Gesundheitswesen, z.B. mit der GKV-Abrechnung, auskannte. Im Februar 2022 fand bereits der 35. Fortbildungsgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“ statt und bis Ende 2021 haben wir alleine für diesen einen Fortbildungsgang über 520 Absolventen erfolgreich geschult und durch die Prüfung begleitet. Seit 2017 gibt es diesen Fortbildungsgang nun auch für MVZ aus dem zahnärztlichen Bereich.

Unseren Fortbildungsgang „Praxismanager/in (IHK)“ (mittlerweile 28 x durchgeführt bis Ende 2021) haben bereits über 280 Teilnehmer erfolgreich absolviert. Wir sind sehr stolz darauf, dass „unsere“ Absolventen immer wieder zu weiteren 1- bis 2-tägigen Seminaren kommen und KollegInnen und Freunden zu unserem Fortbildungsgang raten!

Zusätzlich zu den beiden oben genannten und weiteren IHK zertifizierten Fortbildungsgängen führen wir Seminare, Workshops und Trainings als offene Veranstaltungen oder als Inhouseseminare für Ärzte, Praxispersonal und andere im ambulanten Gesundheitswesen tätige Berufsgruppen durch.

Pressekontakt:

Frielingsdorf Akademie

Frau Andrea Becker

Hohenstaufenring 48-54

50674 Köln

fon ..: 0221-13983679

email : becker@frielingsdorf.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Leichter und erfolgreicher durch Coaching & Beratung