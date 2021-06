Mein gerader Weg – Eine persönliche Abrechnung – Eine Autobiografie

Hans – Jürgen Ehritt erzählt in „Mein gerader Weg – Eine persönliche Abrechnung“ aus seinem Leben.

Autobiographien, so glaubt der Autor dieses neuen Buchs, werden vor allem von berühmten Menschen geschrieben. Manche Rückschauen auf das Leben stammen von Menschen, die kaum die 30 überschritten haben. Er hat sich – obwohl er nicht berühmt ist – aus zwei Gründen dazu entschieden, seine Autobiografie zu verfassen. Er wurde in der Sowjetischen Besatzungszone geboren und wuchs in der DDR auf. Er hat in dieser Zeit seine Familie

gegründet. Sein Weg führte oft an tiefen Abgründen vorbei. Trotzdem hätte er wahrscheinlich nie eine Autobiographie

veröffentlicht, hätte sein Bruder sich nicht so ausführlich in

seinem eigenen Buch über ihn beklagt. Der Autor hofft, dass sein Buch auch dazu beiträgt, dass die Leser die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis in die zwanziger Jahre des aktuellen Jahrtausends mal aus einem anderen Blickwinkel sehen können.

Auch die Fehler, die Hans – Jürgen Ehritt im Verlauf seines Lebens gemacht hat, werden in seinem Buch „Mein gerader Weg – Eine persönliche Abrechnung“ nicht ausgelassen. Denn nur aus

Fehlern lernt man – und der Autor hat oft gelernt. Leider sind

ausgerechnet sein Bruder und dessen Frau diejenigen, die laut dem Autor absolut nicht begriffen haben, dass man nur auf seine eigene Leistung stolz sein kann. So rechnet der Autor in seinem Buch nicht nur mit seiner Familie ab, sondern erlaubt auch Außenstehenden einen Einblick in sein nicht immer einfaches Leben.

„Mein gerader Weg – Eine persönliche Abrechnung" von Hans – Jürgen Ehritt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23214-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

