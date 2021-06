Mord in St. Oskar – Kurzweiliger Kriminalroman

Eine Kirche wird in Bernhard Glockers „Mord in St. Oskar“ zum Schauplatz eines Mords, in den eventuell ein Hexer verwickelt ist.

Es herrscht große Aufregung in der kleinen Münchener Pfarrei St. Oskar: Auf dem Weg in eine Sitzung des Pfarrgemeinderates ist der Kirchenpfleger niedergestochen worden. Die pensionierte Kriminalhauptkommissarin Luise Wengler wird mit den Ermittlungen beauftragt. Erste Spuren legen Verbindungen zu einer möglichen Veruntreuung von Geldern der Pfarrei, aber auch zu einem heidnischen Kult nahe. Wurde der Kirchenpfleger Opfer eines Hexers? Die Nachforschungen gestalten sich schwierig, vor allem auch deshalb, weil die Polizei zunächst in eine ganz andere Richtung ermittelt. Dann geschieht ein zweiter Mord. Kann Luise Wengler mit ihrem Team die Untaten aufklären und die Schatten des Todes beiseite fegen, die auf dem Leben in der Pfarrgemeinde lasten?

Mit in die Handlung des Romans „Mord in St. Oskar“ von Bernhard Glocker hinein spielen bekannte Probleme, mit denen die katholische Kirche in Deutschland schon seit langem zu kämpfen hat. Der unterhaltsame Roman ist nicht das erste Werk des im Jahr 1953 geborenen Autors. 2018 hat er via tredition einen Ratgeber für Reisefans unter dem Titel „Mit dem Auto durch die USA“ veröffentlicht. 2020 ist sein Mysterie-Politthriller „Kampf um China“ erschienen (auch via tredition).

„Mord in St. Oskar" von Bernhard Glocker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32403-9 zu bestellen.

