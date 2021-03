Otto Murr auf Kreta – Ein brandaktueller politischer Kriminalroman

In „Otto Murr auf Kreta“ von Bernhard Nette ermittelt ein deutscher Journalist in einem packenden Mordfall auf Kreta. Was nach einem einzelnen Verbrechen aussieht, zieht schnell weite Kreise.

Der Schauplatz des Romans befindet sich auf Kreta in den Jahren 1944 und 2013. Der Münchner Journalist Otto Murr ist auf die griechische Insel gekommen, um dort seinen Sommerurlaub zu verbringen. Mit dabei ist seine Partnerin Maria Blumendanck, eine Geschäftsfrau aus Hamburg. Als ein Toter in einer antiken Kaverne gefunden wird und es zu diversen Entführungen kommt, werden die beiden Urlauber in ein Verbrechen verwickelt, das seinen Ursprung bereits im Jahr 1944 hat. Im Hintergrund agieren sowohl der britische als auch der deutsche Geheimdienst und bevormunden die kretische Polizei. Als Murr seine Recherchen aufnimmt, ahnt er nicht, dass er gemeinsam mit seiner Partnerin in große Gefahr gerät. Dann überschlagen sich die Ereignisse, so dass der Journalist die Ergebnisse seiner Recherchen niemals veröffentlichen darf.

Der Autor Bernhard Nette, Jahrgang 1946, wohnt noch immer in seiner Heimatstadt Hamburg, wo er viele Jahre lang als Lehrer tätig war. Zudem war er Mitglied des Landesvorstands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hamburg, Vorsitzender des Personalrats für die Gesamtschulen sowie Chefredakteur der Zeitschrift der GEW Hamburg. Zudem hat er bereits zahlreiche Texte und Bücher zur Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten und der Rolle der Lehrer im Dritten Reich veröffentlicht.

„Otto Murr auf Kreta" von Bernhard Nette ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19142-6 zu bestellen.

