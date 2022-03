Leichter und erfolgreicher durch Coaching & Beratung

Gesund und leistungsfähig auch in stressigen Zeiten durch passgenaues Business-und Personalcoaching mit Kirsten von Fürstenberg, Coaching & Beratung in Geilenkirchen.

Ob im Businesscoaching, Personalcoaching oder wingwave® Coaching: In meine Beratungspraxis in Geilenkirchen kommen Menschen, die etwas verändern wollen.

Führungskräfte, die in Zeiten hoher Anforderungen gesund und erfolgreich sein wollen, die motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter:innen an ihrer Seite möchten oder Umstrukturierungsprozesse nachhaltig gestalten wollen.

Insbesondere Menschen, die im Pflegesektor Führungsverantwortung tragen, sind häufig von „Burnout“ betroffen und wollen sich durch Reflexionszeiten im Coaching für ihre Herausforderungen stärken.

Andere suchen im privaten Bereich den unabhängigen, klärenden Blick von außen, wollen ihre Emotionsblockaden lösen und wieder handlungsfähig sein.

Für alle meine Kund:innen gilt: Sie möchten wieder leichter und glücklicher durchs Leben gehen und neue Perspektiven für sich finden.

Herr H. (45), Geschäftsführer eines kleinen Familienunternehmens mit 12 Mitarbeiter:innen, kam in meine Praxis und wusste nicht mehr weiter. Alles schien ihm über den Kopf zu wachsen. Er schlief kaum noch, obwohl er ständig erschöpft war. Bei der Arbeit nervten die untereinander zerstrittenen Mitarbeiter:innen bei gleichzeitig steigenden Krankenständen während Corona. Ungeduldige Kunden machten Druck und seine Frau warf ihm ständig vor, dass er sich zum Negativen verändert hätte, keine Zeit mehr für sie und die Kinder wäre und er nur noch für seinen Betrieb leben würde. Es sei der pure Stress!

Laut Stressreport der Technikerkrankenkasse vom November 2021 „Entspann dich, Deutschland!“ hat das Stressempfinden in Deutschland deutlich zugenommen. Mehr als ein Viertel aller Deutschen fühlt sich demnach häufig gestresst. Circa jede 3. Frau und jeder 5. Mann empfinden sogar extremen Stress. Als Top 3 der Ursachen werden die Arbeit, hohe Ansprüche an sich selbst und Stress im privaten Umfeld genannt.

Wie diese vielfältigen Herausforderungen erlebt und bewertet werden, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Übersteigen die Anforderungen ständig unsere eigenen Möglichkeiten und Ressourcen, empfinden wir Stress, der sich negativ auf unser Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit und langfristig auch auf unsere Gesundheit auswirken kann. Insbesondere dann, wenn Phasen des Ausgleichs und der Entspannung fehlen.

Im Businesscoaching konnte Herr H. erstmals aus seinem „Hamsterrad aussteigen“ und sich, sein Unternehmen und seine gesamte Lebenssituation aus der Adlerperspektive betrachten, was er als große Entlastung empfand. Die Reflexion seines Führungsverhalten half ihm neue Strategien für den Umgang mit schwierigen Kunden zu entwickeln und verbesserte seine gesamte Kommunikation. Er sprach Konflikte im Team direkt an, suchte gemeinsam mit seinen Mitarbeiter:innen nach guten Lösungen und hoffte nicht mehr darauf, dass sich die Probleme untereinander schon irgendwie von allein lösen würden. Im wingwave® Coaching konnten wir seinen alten Glaubenssatz: „Ich muss immer 100 Prozent geben, sonst bin ich nicht gut genug“ auflösen und er spürte wie langsam eine große Last von ihm abfiel.

Nachdem ihm im Personalcoaching nochmals seine Werte bewusstwurden, die er lange Zeit vernachlässigt hatte, setzte er andere Prioritäten und schaffte es mit einem veränderten Zeitmanagement mehr Quality-time mit seiner Frau und seinen Kindern zu verbringen. Herr H. nach 5 Terminen: „Wäre ich nur schon früher gekommen, mir geht es so viel besser!“

Suchen auch Sie neue Perspektiven und wollen wieder leichter und glücklicher durchs Leben gehen? Dann freue ich mich darauf auch Ihre unabhängige Reflexionspartnerin auf Augenhöhe zu sein!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kirsten von Fürstenberg Coaching und Beratung

Frau Kirsten von Fürstenberg

Martin-Heyden-Straße 14

52511 Geilenkirchen

Deutschland

fon ..: 02451/9944739

web ..: http://www.coaching-vonfuerstenberg.de

email : info@coaching-vonfuerstenberg.de

Ich arbeite als Business- und Personalcoach mit Führungskräften und Mitarbeitenden aus Unternehmen im Profit- und Nonprofitbereich, sowie mit Selbständigen und Privatpersonen. Mein Ziel ist es, Menschen zu stärken, insbesondere Führungskräfte, die im Pflege- und Gesundheitssektor Verantwortung tragen. Als wertschätzende Reflexionspartnerin auf Augenhöhe unterstütze ich meine Coachees dabei Klarheit über komplizierte Prozesse zu gewinnen, Ressourcen neu zu entdecken und passende Lösungen zu entwickeln. Ob live, im Team oder Onlinecoaching: Coaching fördert Ihre Resilienz (psychische Widerstandskraft) und Work-Life-Balance.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Größte Fahrschule Deutschlands übernimmt traditionelles Fahrschulunternehmen nähe Stuttgart