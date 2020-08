Entspannt & leicht durch’s Leben: Coaching zum Finden innerer Balance & Gelassenheit bietet sayaa aus Berlin

sayaa aus Berlin unterstützt mit Coaching, Workshops, Seminaren und Kursen in der Selbstfindung und Selbstannahme den adäquaten individuellen Umgang mit Stress und fördert das Selbstvertrauen.

sayaa steht für Selbst(An)Erkennung, Verbundenheit und inneren Frieden. Der Begriff „Saya“ entstammt dem Indonesischen und bedeutet „Ich“. So legt Annett Schulz, Gründerin von sayaa, ihren Schwerpunkt auf die Aufdeckung des wahrhaftigen Menschen, des ursprünglichen ICHs. Sie ist Life-Balance-Coach und Entspannungstrainerin und möchte die Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen hervorrufen. Sie bietet Unterstützung in der Selbstfindung und Selbstannahme, in der Stärkung des Selbstvertrauens und in der Öffnung des Bewusstseins für Veränderungen. Sie hilft darin, die eigene Life-Balance zu finden, Stress als Freund zu betrachten und ihn für sich zu nutzen. In individuellen Einzel- oder Paarcoachings, Coachings für Führungskräfte, Bewegungs- und Entspannungskursen, Workshops und Seminaren zum Thema Stress- und Burnoutprävention und auf Gesundheitsreisen ist Annett Schulz Menschen eine motivierende, inspirierende Stütze auf dem Weg, dem Leben mit mehr Gelassenheit und Ruhe zu begegnen und Krisen- und Konfliktsituationen oder Veränderungsprozesse erfolgreich zu bestehen. Sensibel und klar findet sie kreative Lösungen, um die Herausforderungen gestärkt und selbstsicher zu meistern. Entscheidend für ein glückliches, zufriedenes, erfolgreiches und gesundes Leben ist der adäquate Umgang mit Stress. Diesem mit einer positiven Einstellung und ausreichender Resilienz entgegenzutreten ist Annett Schulz‘ MIssion. Ihr Angebot richtet sich dabei an Privatpersonen und an kleine und mittelständische Unternehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

sayaa – Annett Schulz, Entspannungstraining & Life-Balance-Coaching

Frau Annett Schulz

Hasenholzer Allee 24

12685 Berlin

Deutschland

fon ..: 030/55875900

web ..: http://www.sayaa.de

email : kontakt@sayaa.de

Annett Schulz, Gründerin von sayaa, ist Life-Balance-Coach und Entspannungstrainerin. Mit Coaching, Workshops, Kursen und Gesundheitsreisen unterstützt und begleitet sie gestresste Menschen, vor allem Frauen, in ihre Kraft und Mitte zurückzufinden.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Häufige Ursachen für Rückenschmerzen und wie man vorbeugen kann