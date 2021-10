Lale und der wilde Garten – Ein neues Kinderbuch aus der „Leichter lesen“-Reihe

Tanja Tintenfinger entführt die Leser in „Lale und der wilde Garten“ in eine Welt ohne Markenklamotten und Handys.

Sebastian zieht Schwierigkeiten an wie ein Magnet. Er hat ständig Ärger und muss nun die fünfte Klasse wiederholen. Seine Eltern zwingen ihn deshalb zum Lernen, anstatt ihn ins Ferienlager gehen zu lassen. Ausgerechnet seine verrückte Tante Daggi soll den Babysitter spielen. Er ist sich sicher, die schlimmsten Ferien aller Zeiten stehen bevor. Doch es kommt alles ganz anders.

Als Sebastian gefrustet durch die Gegend streift, trifft er auf Lale und ist plötzlich in einer anderen Welt: Eine Welt ohne Handy und ohne Markenklamotten, dafür mit selbstgekochter Bohnensuppe, verliebten Opas und anderem seltsamen Zeugs, das Basti so nicht kannte. Doch dann gerät Lale in Gefahr, und das nur, weil Basti unbedingt cool sein wollte.

Das Kinderbuch „Lale und der wilde Garten“ von Tanja Tintenfinger erzählt eine wunderschöne Geschichte über Freundschaft und die Dinge, die im Leben wirklich wichtig sind. Die Geschichte richtet sind an Mädchen und Jungen von 7-12 Jahren. Die Bücher der Reihe „Leichter lesen“ eignen sich hervorragend für Kinder mit Leseschwierigkeiten. Sie sind vom Umfang her gut zu bewältigen und vom ersten Kapitel an spannend, interessant und unterhaltsam.

Um das Lesen zu erleichtern, sind die Geschichten in größerer Schrift gehalten. Alle Texte wurden von einer Expertin für einfache Sprache überarbeitet. In einigen Büchern gibt es zu schwierigen Wörtern Erklärungen und Aussprache-Hilfen. Auch Kindern mit Leseschwierigkeiten wird so ein tolles Lese-Erlebnis ermöglicht.

„Lale und der wilde Garten“ von Tanja Tintenfinger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38363-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

