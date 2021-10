Umwelt-Opa Erasmus – Eine Erzählung vom Großvater und seinen Enkeln

Horst Pape stellt den Lesern in „Umwelt-Opa Erasmus“ einen Mann, der sein Leben vollkommen umgestellt hat, vor.

Der 78 Jahre alte Pensionär und ehemalige Geschäftsmann Erasmus Eisenblätter wurde nach einem Burnout zum Einsiedler. Die Unzufriedenheit mit sich und der Welt, die Auseinandersetzung mit Hungersnöten, Klimakatastrophen, Flüchtlingskrisen und unsäglichen Kriegen, sowie die Ungewissheit über den Verbleib seines seit dreißig Jahren vermissten ältesten Sohnes Justus waren die Ursache für seine Sinnkrise.

Aufgrund dessen beschloss er, seinen Lebenswandel unter Verzicht vieler Luxus-Gewohnheiten radikal zu verändern. Es zog ihn in das seit mehreren Jahren als Wochenend-Bleibe genutzte Elternhaus im Odenwald. Seine Ehefrau Eulalia konnte das nicht nachvollziehen. Nur seine 18 Jahre alten Enkel, die Zwillinge Josef und Friedrich, durften ihn besuchen. Mit dem Rest der Familie hat er keinen Kontakt mehr.

Die Leser lernen in „Umwelt-Opa Erasmus“ von Horst Pape einen Charakter kennen, der sich für einen ganz eigenen Lebensentwurf entschieden hat. Die Erzählung beschreibt die Hintergründe für seinen Wandel und regt die Leser dazu an, in ihrem eigenen Leben etwas zu verändern. Der Planet Erde kann jede Hilfe gebrauchen.

Der in Dortmund geborene und in Moers am Niederrhein wohnende Autor Horst Pape hat mit seinem biografischen Erstlingswerk „Woolworth und Paul“ seinen Lebensweg als Mitarbeiter eines Handelskonzerns von der Pike an bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1996 beschrieben. Mit seiner neusten Erzählung „Umwelt-Opa Erasmus“ setzt der 85 jährige Autor seine semi-autobiografische Schreibweise fort.

„Umwelt-Opa Erasmus“ von Horst Pape ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37464-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

