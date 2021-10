Nicolae – Jenseits der Wälder: Band 3 der Familiensaga aus dem 19. Jahrhundert

Aurelia L. Porter präsentiert mit „Nicolae – Jenseits der Wälder“ ein bildgewaltiges Familienepos im „Dracula-Reich“ voller Mythen und Legenden.

Im dritten Teil der Nicolae-Saga muss der junge Titelheld ein neues Leben fern seiner Familie antreten. Die Schule in Transsilvanien – jenseits der Wälder – ist eine eigene Welt, in der die Sprösslinge der Siebenbürger Sachsen den Ton angeben und die Lehrer ihr Deutschtum pflegen. Erneut erfährt Nicolae Misstrauen und Ablehnung, aber auch erste Freundschaften. Daheim treten immer mehr Geheimnisse zutage und entzaubern seine einst magische Welt. Der Ruf aus der Vergangenheit wird lauter. Jahrhundertealte Mythen und Legenden durchdringen seine Wirklichkeit. Schon bald ist nichts mehr, wie es ihm erschien. Ein Kampf um Wahrheit und Vertrauen entbrennt.

Lebendig und bildhaft führt Aurelia L. Porter ihren Lesern in dem Roman „Nicolae – Jenseits der Wälder“ das sagenumwobene Rumänien des 19. Jahrhunderts vor Augen. Die liebevoll gezeichneten Charaktere zeigen auf realistische und mitunter humorvolle Weise den Alltag der Bergbewohner und der Dienerschaft jenseits des großen Weltgeschehens und des gesellschaftlichen Lebens in den Bukarester Palästen. Der Roman ist ein Füllhorn an berührenden Schicksalen, phantastischen Episoden und brisanten Enthüllungen.

„Nicolae – Jenseits der Wälder" von Aurelia L. Porter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06033-3 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

