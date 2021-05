Jenseits von Ethik – Fesselnde und hochspannende Lebensgeschichte

Harry Jäger erzählt in „Jenseits von Ethik“ von sinnlichen Errungenschaften, skandalösen Familiengeschehen und mehr.

Harry fällt der extremen Verlustangst seiner Mutter zum Opfer. Der Vater ist ein abenteuerlicher Seeoffizier und hat nur wenig Einfluss auf das skandalöse Familiengeschehen. Ein weiteres Übel ist die Verwandtschaft mütterlicherseits. Trotz vielfältiger Konflikte entwickelt Harry ein fröhliches Gemüt, und weil er sich gern mit Mädchen beschäftigt und nur selten Wagnisse scheut, lässt sich insgesamt betrachtet auf eine fabelhafte Kindheit und Reifezeit zurückblicken. Um sein weiteres Schicksal ist es eher miserabel bestellt. Auf der Suche nach wahrer Liebe irrt er durch bizarre Romanzen und zwei unglückselige Ehen. Seine Pechsträhne gipfelt, als er sich geschäftlich verstrickt. Notgedrungen liquidiert er seine Firma, woraufhin die derzeitige Lebensgefährtin spurlos mit seinen vor gnadenlosen Bankern geretteten Notgroschen verschwindet.

Seine überschwängliche Lebenslust droht im Verlauf von „Jenseits von Ethik“ von Harry Jäger jedoch zu verglühen. Weitgehend kapselt er sich von der Umwelt ab, will mit keinem mehr etwas zu schaffen haben. Eines Tages klingelt es Sturm an seiner Tür. Er öffnet nur widerwillig – und damit beginnt sein schlimmstes Dilemma, das in eine nimmermehr enden wollende Odyssee des Schreckens führt. Gebannt folgen die Leser dem Lebensweg des Protagonisten und wundern sich, wo das alles enden wird.

„Jenseits von Ethik" von Harry Jäger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26610-0 zu bestellen.

