Der Junge mit dem hellblauen Wolljäckchen – Eine außergewöhnliche Lebensgeschichte

Hannes Bachkönig erzählt in „Der Junge mit dem hellblauen Wolljäckchen“ die Geschichte eines Jungen, der sich von den meisten anderen Jungen sehr unterscheidet.

Dieser neue Roman erzählt vom Leben des Protagonisten Milo, eingebettet in die Geschichte seiner Familie vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Achtzigerjahre. Milo ist ein besonderer Junge mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Er durchlebt in dieser Erzählung abwechselnd dramatisch-traumatische und optimistisch-glückliche Phasen. Er wird durch das Schicksal hin- und hergerissen, darf die große Liebe seines Lebens erfahren, aber lernt auch, dass viele Dinge im Leben einen hohen Preis haben. Die Leser lernen zu Beginn seinen familiären Hintergrund kennen und folgen ihm mit Spannung durch sein Leben.

Das unerwartete Ende des Romans „Der Junge mit dem hellblauen Wolljäckchen“ von Hannes Bachkönig bringt die Leser wieder zurück auf den Boden der Realität, nachdem sie durch die Geschichte für eine Weile vollkommen in die Welt des Protagonisten abgetaucht sind. Wer nach ein wenig Ablenkung sucht, der wird von diesem Buch auf keinen Fall enttäuscht, denn man kann kaum vermeiden, dass man direkt in die Geschichte hinein gezogen wird.

„Der Junge mit dem hellblauen Wolljäckchen" von Hannes Bachkönig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27713-7 zu bestellen.

