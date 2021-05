Carro – Geschichten und Gedichte zur Selbstfindung

Beatrice Borchert verhilft den Lesern mit „Carro“ zum Finden ihres wahren Ichs.

Dieses neue, kurze Büchlein ist eine inspirierende Sammlung voller Kurzgeschichten und Gedichte. In der Geschichte, die dem Buch ihren Titel verleiht, geht es um einen jungen Drachen, der erst vor ein paar Tagen geschlüpft ist. Er kann bereits Feuer speien und heißt Carro. Er lebt in einem wunderschönen Gebirge, das von einer ebenso wunderschönen Gegend umarmt wird. Weil es dort so schön ist und Carro zudem auch ein ganz lieber Drache ist, besuchen fremde Wesen die Gegend oft. Damit kommen jedoch auch die Probleme, denn obwohl Carro diese Wesen liebt und von ihnen geliebt werden will, sorgt der Ballast, den sie bei ihm abladen für negative Auswirkungen in seiner Umwelt. Er ist jedoch zu nett, um etwas zu sagen – bis es zu am Ende so schlimm wird, dass sich alles verändert. Wird der junge Drache sein Glück wieder finden können?

Es handelt sich bei „Carro“ um das erste Buch, das Beatrice Borchert veröffentlicht hat. Die Autorin ist ein Coach für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und eine freischaffende Künstlerin. Sie will den Lesern mit ihrem gelungenen Erstlingswerk Mut und Leichtigkeit für die ganz eigene Entwicklung schenken. Sie entdeckte ihr eigenes Talent für das Schreiben und Malen im Jahr 2013 im Zusammenhang mit einer schweren Depression. Sie entkam ihrer seelischen Tiefe mit Hilfe von Wort und Bild. Die Kunst eröffnete ihr ihre inneren Schätze und ihr unbegrenztes Potential.

„Carro“ von Beatrice Borchert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24546-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

