360 Längengrade für Methusalem – Aus dem Tagebuch einer Weltreise

Dieter Kaiser nimmt die Leser in „360 Längengrade für Methusalem“ auf eine Reise voller exotischer Erlebnisse mit.

Vor dem Hintergrund seiner langen Lebenserfahrung macht sich der Protagonist namens Methusalem auf den Weg zu einer Reise, die ihn um die ganze Welt führen sollte. Er befindet sich in seinen 70ern und weiß, dass er auch in seinem hohen Alter noch viel zu lernen und zu entdecken hat. Die Reise beginnt in Berlin am 16. September 2019 und endet in Montevideo/Uruguay vorzeitig am 20. März 2020 wegen der Corona-Pandemie. Entlang einer zunächst nur grob geplanten Route entwickelt sich die in der Ich-Form geschriebene Reiseerzählung immer weiter. Die Reise wurde zu einem Abenteuer, das zum überwiegenden Teil erst vor Ort und Schritt für Schritt über Internet Buchungen (Bahn, Schiff, Flüge, Unterkünfte) realisiert worden ist.

Die Orte und Landschaften, die der Protagonistin in dem anregenden Buch „360 Längengrade für Methusalem“ von Dieter Kaiser besucht, werden in klarer, leicht lesbarer Prosa beschrieben und um persönliche Erlebnisse und Empfindungen sowie geschichtliche und kulturelle Hintergründe und Besonderheiten ergänzt. Das Buch ist eine wunderbare Lektüre für alle, die momentan wegen Corona nicht so viel unterwegs sein können, wie üblich. Der Protagonist nimmt die Leser durch seine authentischen Beschreibungen auf seine Reise mit und lässt sie an seiner Seite die Welt neu entdecken.

„360 Längengrade für Methusalem“ von Dieter Kaiser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28197-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

https://tredition.de

