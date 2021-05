Magie für Neue Menschen – Grundlagen der Bewusstseinserweiterung

In ihrem neuen spirituellen Ratgeber „Magie für Neue Menschen“ erklärt die Autorin Heike Antons, wie sich Magie nutzen lässt, um als freier Mensch eine neue Welt mitzugestalten.

Nach Auffassung der Autorin trägt jeder Mensch Magie in sich, denn dieses Erbe ist ihm in die Wiege gelegt. Sie ist die Bühne, auf der freie Menschen gedeihen. In ihrem neuen Grundlagenwerk beschreibt Heike Antons, was diese Magie überhaupt ist, wo sie stattfindet und wie sie funktioniert. Zudem gibt sie ihren Leserinnen und Lesern Informationen über die magische Wesensnatur des Menschen und eine aktuell entstehende Neue Menschheit. Der Ratgeber enthält zudem umfangreiches Wissen zu folgenden Themen: Gesetze, Gefahren und Möglichkeiten im Hyperraum sowie zahlreiche magische Methoden, die auf den Grundlagen ethischer Magie aufgebaut sind.

Bereits als Kind entdeckte die Autorin Heike Antons ihre medialen Fähigkeiten und spricht seitdem mit der unsichtbaren Welt. Sie erkennt Stimmungen, verborgene Dinge und erhält plötzliche Einblicke, Inspirationen und Erkenntnisse. Dieses sogenannte Direktwissen nutzt sie innerhalb der Intuitiven Lebensberatung, vor allen Dingen im Selbst-Gespräch und beim Kartenlegen. Zudem gibt sie in ihren Büchern, Geschichten, Artikeln und Videos Einblicke in ihren persönlichen Erfahrungs- und Wissensschatz.

„Magie für Neue Menschen“ von Andreas Hösl, Heike Antons ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29933-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Witze in Versen – Heitere Witze in gereimter Form