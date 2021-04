Des Abraham von Worms Buch der wahren Praktik von der alten Magie – Eine Neuausgabe des wichtigen Magie-Textes

Rick-Arne Kollatsch stellt den Lesern in „Des Abraham von Worms Buch der wahren Praktik von der alten Magie“ einen bedeutenden Magietext des frühen 17. Jahrhunderts vor.

Mit seinen vier Teilen ist „Des Abraham von Worms Buch der wahren Praktik von der alten Magie“ nicht nur quantitativ ein bemerkenswerter Magietext. Der Fiktion nach schrieb ihn der Jude Abraham in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Worms für seinen jungen Sohn Lamech nieder. Tatsächlich ist als Verfasser ein Lutheraner anzunehmen, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts lebte. Diese historische Edition gibt den Magietext gemäß einer vermutlich zwischen 1609 und 1613 entstandenen Handschrift der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel wieder. Diese Handschrift ist nach gegenwärtigem Stand der älteste erhaltene vollständige Textzeuge und bietet den Text fast ohne alle Korruptelen in nachgerade makelloser Qualität dar.

Editionen, die vor „Des Abraham von Worms Buch der wahren Praktik von der alten Magie“ von Rick-Arne Kollatsch erschienen sind, fußen auf jüngeren und schlechteren Textzeugen und genügen keinen wissenschaftlichen Anforderungen: Es handelt sich größtenteils um unhistorische Textklitterungen, deren Herausgeber man der esoterischen und okkultistischen Szene zurechnen muss. Diese neue Edition eröffnet nunmehr einen angemessenen Zugang zu „Des Abraham von Worms Buch der wahren Praktik von der alten Magie“ als einem bedeutenden Magietext der frühen Neuzeit.

„Des Abraham von Worms Buch der wahren Praktik von der alten Magie" von Rick-Arne Kollatsch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26288-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

