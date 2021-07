Mit freundlichen Grüßen ins Jenseits – Nachdenkliches und kurioses aus dem Tagebuch einer Trauerrednerin

Hildegard von Eyff nimmt dem Thema Tod in „Mit freundlichen Grüßen ins Jenseits“ den Schrecken.

Der Tod ist ein Teil des Lebens jedes einzelnen Menschen und bisher kann niemand das Ende seines Lebens und des Lebens von Menschen, die einem nahe stehen, vermeiden. Unsterblichkeit ist eine Fiktion und obwohl die Medizin und Technologie immer weiter fortschreitet, ist der Tod etwas, das bisher nur verzögert, aber nicht verhindert werden kann. Für viele Menschen ist der Tod ein Thema, mit dem sie sich nur dann auseinander setzen, wenn ihnen keine andere Wahl bleibt. Es ist ein Thema, über das man nicht gerne redet und meist auch nicht gerne nachdenkt. Für manche Menschen ist der Tod jedoch ein Bestandteil des Alltags, wie auch für die Autorin dieses Buchs. Sie arbeitet als Trauerrednerin und sieht diese Tätigkeit für sich selbst als ein großes Geschenk an, da die Autorin zusätzlich zu ihrer therapeutischen Tätigkeit noch eine weitere sinnerfüllte Aufgabe gefunden hat.

In dem Buch „Mit freundlichen Grüßen ins Jenseits“ teilt Hildegard von Eyff einige ihrer Erfahrungen in ihrem Alltag als Trauerrednerin. Die Leser lernen u.a., dass Trauerfeiern in den letzten Jahren immer individueller, persönlicher und selbstbestimmter geworden sind. Ihre Aufgabe als freie Rednerin ist es, jeden Wunsch der Trauernden, soweit er im Rahmen ist, zu

akzeptieren. Sie sieht ihre Aufgabe darin, Botschaften, Geschichten und Gefühle zu vermitteln. In ihrer Sammlung voller Geschichten aus dieser Arbeit bringt sie den Lesern das Thema Tod näher und nimmt ihm dem Schrecken.

„Mit freundlichen Grüßen ins Jenseits" von Hildegard von Eyff ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32650-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

