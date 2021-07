Die wundersamen Zufälle im Leben des Antiquar Max Braun – Romantische Lebensgeschichte

Ein älterer Herr wird in Christa Pridnigs „Die wundersamen Zufälle im Leben des Antiquar Max Braun“ wie vom Blitz von der Liebe getroffen.

Der Titelheld Max Braun ist ein unglaublich liebenswürdiger, etwas aus der Zeit gefallener älterer Herr, der in Wien ein Antiquariat für alte und seltene Bücher führt. Er glaubt nicht daran, dass Ereignisse, welcher Art auch immer, plan- und zwecklos in das Leben der Menschen hereinbrechen, sondern ist davon überzeugt, dass hinter allem eine weise Bedeutung liegt, die sich denjenigen Menschen erschließt, die bereit sind, nicht nur die positiven Geschehnisse, sondern auch die Widrigkeiten des Lebens anzunehmen. Der Zufall ist sein guter Freund. Und manchmal muss er diesem Freund zur Hand gehen, vor allem dann, wenn es um die Liebesbeziehungen seines Neffen Konstantin geht. Dass aber ausgerechnet ihn die Liebe wie ein Blitzschlag trifft, das hat Max nun ganz und gar nicht für möglich gehalten.

Schließlich hat sich der Protagonist des Romans „Die wundersamen Zufälle im Leben des Antiquar Max Braun“ von Christa Pridnig in seiner selbstgewählten Genügsamkeit ganz gut eingerichtet und muss nun lernen, mit diesem Gefühlskarussell umzugehen, was ihn vor große Herausforderungen stellt. Die Leser lernen die Charakter schnell sehr gut kennen und folgen seiner Geschichte mit viel Interesse. Wird der liebenswerte Charakter am Ende sein Leben umstellen und sein Herz für neue Erfahrungen öffnen?

„Die wundersamen Zufälle im Leben des Antiquar Max Braun" von Christa Pridnig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31786-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

