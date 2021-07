Und plötzlich warst du nah – Romantische Komödie

Lorie Mavie schickt ihre Protagonistin in „Und plötzlich warst du nah“ auf eine amüsante Suche nach dem roten Faden der Liebe.

Nathalie ist 24 Jahre jung und (unfreiwillig) frisch getrennt. Nachdem sie unzählige Packungen Eis verdrückt, mehr Taschentücher als in einer ganzen Grippesaison verbraucht und alle Raphaels auf diesem Planeten ausreichend verflucht hat, macht sich der verträumte Blondschopf auf die Suche nach dem roten Faden der Liebe. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Zoé, Joss, Emilia und ihren beiden Schwestern Ana und Lara schreibt sie eine Geschichte, wie sie nur das Leben selbst erzählen kann. Und dazu gehört nicht nur der berühmte Neujahrsplan der Freundinnen, jede Menge Schnee und ein Goldfisch im Aquarium. Nein, auch der gutaussehende Raoul, Nathalies Jugendliebe Daniel und vor allem einer: Alex, auch als Mr. Unnahbar bekannt.

Doch schon bald muss Nathalie im Verlauf des unterhaltsamen Romans „Und plötzlich warst du nah“ von Lorie Mavie feststellen, dass diese eine Begegnung mit Alex ihre Vorstellungen vom Leben ganz schön durcheinanderbringt. Ein Balanceakt zwischen Gefühl, Traum und Wirklichkeit beginnt. Die Leser werden von der romantischen Handlung sowohl unterhalten als auch verzaubert und bewegt. Schreiben ist das Abschalten und Loslassen der im Jahr 1982 geborenen Autorin, sowie auch ihr Träumen und Abheben – der perfekte Ausgleich zum durchstrukturierten Alltag. Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten und ihren vier gemeinsamen Kindern in einem kleinen, ruhigen Ort in Niederösterreich. Sie hat Projektmanagement studiert und arbeitet heute als Mentaltrainerin und Craniosacral-Praktikerin. Unter dem Pseudonym Lorie Mavie schreibt sie Romane. Sie liebt es, sich in ihren Geschichten zu verlieren und Figuren zum Leben zu erwecken.

„Und plötzlich warst du nah“ von Lorie Mavie ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27342-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

