THEATER ON TOUR – Ein mobiles Amphitheater auf Reisen

Als Antwort auf die Corona-Krise tourt das Kollektiv Plus X mit einem mobilen Amphitheater gemeinsam mit 4 Theatergruppen aus Leipzig durch fünf ostdeutsche Kleinstädte.

In der ersten Juliwoche hat Theater on Tour in Bad Lausick den Auftakt gefeiert. Im Juli wird die Tournee noch in Delitzsch, Olbernhau und Saalfeld zu Gast sein, um im September die Menschen in Pirna in den Rängen ihres Amphitheaters zu begrüßen. Es gibt ein interaktives Theater- und Kulturprogramm, das sich mit Themen wie Wertvorstellungen, Mitsprache und Demokratie beschäftigt.

Mit auf Tour sind vier Theatergruppen aus Leipzig, dazu werden lokale Kulturschaffende eingeladen, die das Programm mitgestalten. Das Stück „FREIHEIT!“ bietet in einer Mischung aus Schauspielkunst, Improvisation und viel Musik einen rasanten, unterhaltsamen Kampf um Macht und Demokratie, aufgeführt vom Ensemble TheaterschaffT. Das Forumtheater Leipzig führt das interaktive Stück „Voigt Weine – Tradition mit Zukunft“ auf und Mona-Bawani Mühlhausen bietet durch Workshops die Möglichkeit, dass Bürger:innen mitmachen und die Geschichten der eigenen Stadt selbst auf die Bühne bringen können. Für jüngere Zuschauer:innen gibt es auch was: ciacconna clox führt „Sechse kommen durch die ganze Welt“ auf, eine abenteuerliche und optimistische Geschichte nach den Brüdern Grimm.

Die mobile Architektur des wandernden Theaters hat das Kollektiv Plus X aus Baugerüst gestaltet. Die Ränge umranden zu zwei Dritteln die Bühne – formal erinnert die Konstruktion an ein antikes griechisches Amphitheater. Stefan Ebeling vom Ensemble TheaterschaffT zieht aber noch eine andere Parallele: das „Globe Theatre“ von Shakespeare. Durch die Raumform wird – mit genügend Abstand! – ein besonderer Kontakt zwischen Akteur:innen und Publikum möglich, denn das Publikum „verschwindet“ nicht im Dunkel der Sitzreihen, sondern bleibt die ganze Zeit präsent. Aber auch die Grundidee des „Theater on Tour“ – hier soll Theater für alle Menschen gespielt werden – lässt eine Verwandtschaft zum Globe Theatre erkennen.

Das „Theater on Tour“ ist noch bis zum 26.09.2021 unterwegs.

Das Programm kann unter www.theaterontour.de eingesehen werden.

