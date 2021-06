Das Haus am Hain – Romantische Geschichte aus den Olivenhainen Kretas

„Das Haus am Hain“ von Anja Abdelkader ist eine romantische Geschichte, die so schön und wild wie die Landschaft Kretas ist. Es geht um Liebe, Trauer, Abschied und sogar ein Verbrechen.

Yannis ist ein gestandener junger Anwalt, der seinen Beruf erfolgreich in Athen ausübt. Vollkommen unerwartet wird er auf den Olivenhof seines Onkels nach Kreta gerufen. Dort holen ihn nicht nur die Erinnerungen seiner Kindheit ein, er kommt auch mit bisher gut verborgenen Familiengeheimnissen in Kontakt. In der Folge muss sich der junge Anwalt sowohl mit seiner Vergangenheit, als auch mit seiner Zukunft auseinandersetzen. Und dann tritt auch noch die schöne Carla in sein Leben. Schon bald steht das Paar vor wichtigen Entscheidungen, die ihrer beider Leben für immer verändern könnten.

Die Autorin Anja Abdelkader wurde 1982 in Thüringen geboren. Ihre Studienzeit verbrachte sie in Jena und Cádiz. Später lebte sie bis zum Ausbruch des Arabischen Frühlings für mehrere Jahre in Kairo. Von dieser Zeit erzählt die Autorin in ihrem Debüt, dem autobiographischen Roman „Die gelbe Gasse von Kairo“. In diesem Buch beschreibt sie ihr Leben in der Metropole am Nil in all seinen Facetten.

„Das Haus am Hain“ von Anja Abdelkader ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-5080-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

