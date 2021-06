Frau Amsel lernt schwimmen – Unterhaltsames Kinderbuch

Eine charmante Amsel-Familie erlebt in Barbara Bilgonis „Frau Amsel lernt schwimmen“ ein großes Abenteuer.

Die Leser nehmen in diesem neuen Buch an dem spannenden Lebens eines Amsel-Elternpaars teil. Sie bekommen im Verlauf der Geschichte sechs entzückende Jünglinge. Der Herausforderung, den Kindern das Fliegen beizubringen, stellt sich das Paar, ohne zu zögern, denn immerhin ist das Meistern des Fliegens wichtig für das Überleben. Dann passiert allerdings etwas Sonderbares. Die Vogelfamilie findet ein verwaistes Entenküken am Seeufer. Mutter Amsel schließt das Baby sofort in ihr Herz und damit beginnt ein großes Abenteuer, denn für Enten spielt das Fliegen zwar auch eine wichtige Rolle, aber genauso wichtig ist das Erlernen des Schwimmens. Doch wie können die Amseln, die mit dem Schwimmen wenig am Hut haben, einer Ente das Schwimmen beibringen?

Die liebevoll erzählte Geschichte in dem Buch „Frau Amsel lernt schwimmen“ von Barbara Bilgoni wird durch schöne Illustrationen von Sonia Sengupta ergänzt. Es eignet sich zum selbstständigen Lesen, aber ist auch ein tolles Buch zum Vorlesen. Die Kinder lernen durch die Geschichte, dass es nicht schlimm ist, wenn man mal ein wenig Hilfe benötigt. Es geht zudem um Mutterliebe und die Natur. Zudem betont die Geschichte in der Form der verschiedenen Vogelarten auch die Tatsache, dass nicht jeder Mensch in jedem Bereich perfekt sein muss und unterschiedliche Schwächen und Stärken vollkommen normal sind.

„Frau Amsel lernt schwimmen" von Barbara Bilgoni ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28826-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

