Südlich des Nabels – Kunst und Geschichten rund um die erste Regel

60 Frauen erzählen in Andrea Pierus‘ „Südlich des Nabels“ von ihren witzigen, berührenden, schmerzhaften, freudigen, angstvollen und erhabenen Erlebnissen

Der Beginn der Menstruation bedeutet Fruchtbarkeit, körperliche Veränderungen, Frausein und Sexualität. Von vielen Mädchen wird sie sehnlichst erwartet, um endlich zum Klub der erwachsenen Frauen zu gehören, für andere ist sie von ängstlichen, skeptischen oder ambivalenten Gefühlen begleitet und manche wollen sie erst gar nicht bekommen. Wie war das, die erste Periode, welche Fantasien hatten unterschiedliche Frauen im Kopfkino, wie fühlte es sich wirklich an? Das sind zentrale Fragen, um die es in diesem Buch geht. Frauen aus vielen Ländern haben Texte und Bilder für dieses Buch geschickt, um ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Wie durch ein Kaleidoskop blicken die Leser in diesem Band auf die Vielfalt an witzigen, angstvollen, freudigen, schmerzhaften, peinlichen, erhabenen und berührenden Erlebnissen mit dem ersten Blut, dem ersten Tampon, der ersten Menstruationstasse, der ersten Binde.

Dazwischen eingestreut gibt es in „Südlich des Nabels“ von Andrea Pierus Period-Talk: Interviews mit Frauen über ihr periodisches Geschehen. Jedes Mädchen und jede Frau hat eigene Strategien und Rituale im Umgang mit ihrer Menstruation entwickelt. Zudem finden die Leser in diesem Buch auch Period-Art, denn viele der Einsendungen zu diesem Buch stammen von Künstlerinnen, die sich mit der Periode in Form von Bildern, Collagen, Fotos, Film und Skulpturen auseinandergesetzt haben – lebendig, intensiv und kraftvoll.

„Südlich des Nabels" von Andrea Pierus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23687-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

