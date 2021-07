KitaFix-Rahmenplan „Das Leben der Honigbiene“ – Projektplanung für Kitas

Erzieher erfahren in Sandra Plhas „KitaFix-Rahmenplan „Das Leben der Honigbiene““, wie sie Kindern das Thema Bienen näher bringen können.

Der Anlass für dieses Thema war ein Wespennest am Spielhaus der Einrichtung, in der die Autorin arbeitet. Die Kinder und sie beobachteten jeden Tag das wuselige Treiben von unzähligen Wespen, die den ganzen Tag hin und her flogen. Die Kinder waren natürlich neugierig und wollten u.a. wissen, ob Wespen wie Bienen auch Honig produzieren. Deswegen entstand die Idee, das Thema „Biene“ aufzugreifen und das Leben dieser fleißigen Kreaturen näher zu betrachten. Es gibt über Bienen viel Wissenswertes, Spannendes und Interessantes zu erzählen. Bienen sind fleißige Helfer des Menschen. Sie liefern Honig und sorgen dafür, dass überall reichlich Früchte geerntet werden können, weil sie die Blüten der Pflanzen bestäuben. Ohne Bienen gäbe es kein Obst oder Gemüse.

Erzieher entdecken mit dem Projekt, das in „KitaFix-Rahmenplan „Das Leben der Honigbiene““ von Sandra Plha vorgestellt wird, gemeinsam mit den Kindern das Volk der Bienen. Sie machen eine Tour durch den Bienenstock, lernen die Sprache der Honigbiene kennen und erfahren mehr über tolle Bienenprodukte. Mit diesem Projekt werden einige brennende Fragen von Kindern beantwortet, wie z.B.: Wo kommt denn der Honig her? Wie sieht so eine Biene genau aus? Was machen Bienen den ganzen Tag? Warum müssen Bienen geschützt werden?

„KitaFix-Rahmenplan „Das Leben der Honigbiene"" von Sandra Plha ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33849-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

