Sandra Plha zeigt Erziehern in „KitaFix-Rahmenplan „Lass uns die Welt entdecken!““, wie sie Kindern beim Verstehen anderer Kulturen helfen können.

Bei Spaghetti, Pizza, Döner oder Big Mac schlagen die Herzen vieler Menschen höher und es zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht, obwohl es sich dabei keineswegs um deutsche Begriffe handelt. Doch Worte wie Bom dia, Dia dhuit, Maa ha! Ete sen! oder Namaste dagegen wirken auf viele ein wenig befremdlich. Dabei möchte jemand damit einfach nur „Guten Tag“ sagen. Leider verstehen viele Menschen diese Sprachen allerdings nicht und ignorieren damit oft auch das Lächeln, das dahinter steckt. Die Gesellschaft wird momentan allerdings immer bunter, deswegen sollte das Kennenlernen anderer Kulturen bereits für Kinder eine Selbstverständlichkeit sein. Kinder begegnen in ihrer unmittelbaren Umgebung bereits Menschen aus anderen Ländern. Die Fragen der Kinder über die Andersartigkeit, über das andere Aussehen, über eine fremde Sprache begleiten den Erziehungsalltag. Das Auseinandersetzen mit fremden Kulturen gewinnt somit zunehmend an Bedeutung. Das Miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft fördert das gegenseitige Verstehen und Vertrauen.

Das spannende Projekt, das in „KitaFix-Rahmenplan „Lass uns die Welt entdecken!““ von Sandra Plha vorgestellt wird, ist für einen Zeitraum von 6-8 Wochen ausgelegt und bietet Spannendes für Kinder von 3-6 Jahren. Die Erzieher machen sich in diesem Projekt gemeinsam mit den Kindern auf eine Entdeckungsreise rund um die Welt. Sie lernen zusammen nach und nach die Kontinente der Erde kennen. Auf dieser Reise essen, spielen, singen und basteln sie sich gemeinsam einmal rund um den Globus und schaffen damit ein besseres Verständnis für die Welt und die Menschen, die darauf leben.

