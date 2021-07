Hier fehlt etwas Farbe – Ein Malbuch für junge, jung gebliebene und sich alt fühlende Menschen

Sascha Heckmann will mit „Hier fehlt etwas Farbe“ mehr Freude und Kreativität in das Leben von Menschen ab 8 Jahren bringen.

Ein liebevoll gestaltetes Malbuch für Jung und Alt. Es enthält sowohl Landschaftsmotive als auch Tiermotive sowie eigens kreierte Mandalas oder Muster zum Ausmalen. In diesem Buch werden die Leser Natur,- sowie Tiermotive entdecken. Diese sind überwiegend einfach und verspielt gehalten. Einige kniffelige „mandala-artige“ Bilder sind für die erfahrenen Ausmaler ebenso dabei. Die Bilder wurden mit allen Menschen im Sinn erschaffen. Ob Frau, ob Mann, Alt oder Jung, Mamas, Papas, Omas, Opas,

Tanten, Onkel, Kinder und Kegel: alle können mit diesem Buch viel Spaß haben. Sie entdecken die Freude am Ausmalen und finden bzw. bewahren dabei ihr eigenes „inneres Kind“. Die Ausmaler werden vom Autor dazu eingeladen die Bilder so bunt zu gestalten wie das Leben selbst.

Der Anspruch der Motive in dem Malbuch „Hier fehlt etwas Farbe“ von Sascha Heckmann reicht von leicht bis schwer. Die Bilder sind in über 90 Motiven systematisch arrangiert. Die Bilder erwachen durch das Ausmalen vor den Augen der Ausmaler zum Leben und man kann sich zu jedem Bild eine eigene Geschichte ausdenken. Der Autor wurde 1979 in einer Kreisstadt im Oldenburger Land geboren. Nach einem abgeschlossenen Sozialwesen Studium, widmete er sich u. a. der Arbeit mit sozial benachteiligten Menschen. Die Liebe zur Malerei entdeckte er in seiner Jugendzeit. Erst spät flammte diese wieder auf. Er fasste den Entschluss, sich der Malerei zu widmen und eigene Malbücher zu veröffentlichen.

