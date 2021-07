Wir sind alle nichts als Sternenstaub – Der rätselhafte Kreislauf des Lebens

Barbara Stein wirft in „Wir sind alle nichts als Sternenstaub“ einen Blick auf die Frage, ob Menschen eigentlich wirklich leben.

Der ewige Kreislauf des Lebens ist in den Augen vieler Menschen eine recht rätselhafte Sache. Alles Leben sowie die Materie werden im Lauf der Zeit recycelt. Tote Materie wird irgendwann wieder zu Leben. Die Wiedergeburt erfolgt irgendwo und irgendwann im Universum. Viele Strukturen der Natur verlieren sich im Unendlichen. Die Autorin erklärt den Lesern in ihrem Buch auf verständliche Weise in bewusst kurzgefassten Kommentaren (mit Quellenangaben, welche den Zugang zu weiter führenden Informationen ermöglichen) Dinge wie den Ursprung der Menschheit und woraus ein menschlicher Körper eigentlich besteht. Daraus entwickelt sich die Frage, wie lebendig ein Mensch eigentlich ist.

Der Beweggrund zum Verfassen des kurzen Buchs „Wir sind alle nichts als Sternenstaub“ war für Barbara Stein ihre eigene Überlegung, etwas zu tun, das sowohl Spaß macht als auch dabei hilft Menschen zum positiven Denken anzuregen. Es ist ihre Hoffnung, dass Menschen dieses Buch lesen und auf Rückfragen nicht Voltaire zitieren, der sagte, ihm seien alle Bücher zu lang. Auf nur rund 30 Seiten packt die Autorin eine Menge Stoff zum Nachdenken.

„Wir sind alle nichts als Sternenstaub" von Barbara Stein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28302-2 zu bestellen.

