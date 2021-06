Der Mensch existiert nicht – Eine außergewöhnliche und fiktive Auseinandersetzung mit dem Nichts

„Der Mensch existiert nicht“ ist eine Sammlung von zu unterschiedlichsten Zeiten spielenden Geschichten von Alexander Gerhard. Sie wurden aus einer wissenschaftlichen These heraus entwickelt.

Schon lange beschäftigt die Menschheit die These, dass nur das Nichts wirklich existiert. Bis heute gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dagegen. Daher lässt sich nur schlussfolgern, dass auch der Mensch nicht existiert. Diese Annahme ist Basis der Kurzgeschichten von Alexander Gerhard. Erst durch ihre Verknüpfung lassen die Erzählungen ein vollkommenes Bild der wahren Existenz zu. Dabei decken sie einen Zeitraum von über einer Millionen Jahre ab und zeigen mögliche Ausprägungen menschlichen Lebens. Ebenfalls durch alle Geschichten zieht sich eine fiktive Kontrollinstanz des Nichts in Form eines unsichtbaren Volkes namens Kaas. Sie haben den Auftrag, in der Gesamtheit des Nichts für ein ausgeglichenes Niveau aller Werte zu sorgen.

Alexander Gerhard stammt aus Hessen. Nach einer schweren Jugendzeit infolge der Scheidung seiner Eltern gelang es ihm schließlich, ein normales Leben zu führen. Und das, obwohl der Autor keine Erziehung im klassischen Sinne erlebte, so dass auch eine Wertevermittlung ausblieb. Dass ihm der Sprung in die Normalität gelang, verdankt er einer intensiven soziologischen und psychologischen Auseinandersetzung mit sich selbst. Heute kann er seine Kreativität voll ausleben und sein Leben über bisherige Grenzen hinaus gestalten.

„Der Mensch existiert nicht“ von Alexander Gerhard ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27719-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

