Die Angst vor dem „Nichts“ – Ein Roman über Liebe, Träume und Erfüllung ohne Gemeinsamkeit

Eine verheiratete Frau trifft in Bernhard Schaffraths „Die Angst vor dem „Nichts““ nach zehn Jahren erneut auf eine alte Liebe.

Anna ist Anfang 50, gut situiert, gesichert für das Alter und liebt ihren Ehemann Karl. Alles scheint perfekt zu sein, bis sie eines Tages erneut auf Peter, eine alte Liebe aus wirren Zeiten, trifft. Peter war damals jung und von Anna in die Liebe eingeführt. Die beiden haben sich zehn Jahre lang nicht gesehen. Und plötzlich ist Peter wieder mit seiner ganzen Person präsent. Er spricht die Vergangenheit an und fordert von Anna eine Entscheidung, die sie letzten Endes auch trifft: Sie verlässt Karl, um Peter in eine neue Zukunft zu folgen. Die Geschichte, die in diesem Roman erzählt wird, dreht sich jedoch nicht nur um die Problematik von Beziehungen, sondern zeigt auch, wie schwer es für Menschen sein kann, ihrer sozialen Verantwortung nachzukommen.

So ist es nicht verwunderlich, dass in dem Roman „Die Angst vor dem „Nichts““ von Bernhard Schaffrath sowohl die Rechtsorientierung vieler europäischer Gesellschaften als auch Gott immer wieder Thema der Handlung sind. Es geht aber auch um die Bereitschaft, andere Menschen zu akzeptieren und den Mut, über den eigenen Schatten zu springen, um den neuen und vielleicht für den Moment fremden Ideen zu folgen. Bei all dem ist die Liebe immer die stärkste Kraft. Doch werden Anna und Peter am Ende wirklich glücklich sein?

„Die Angst vor dem „Nichts"" von Bernhard Schaffrath ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19945-3 zu bestellen.

