Sei mein Sternenlicht – Romantische Liebeslyrik

Kerstin Stefanie Rothenbächer bedichtet in ihrem Sammelband „Sei mein Sternenlicht“ die Liebe und ihre verschiedenen Aspekte.

Die Gedichte in dieser neuen Gedichte-Sammlung behandeln die Liebe, wie sie das Leben schreibt. Es geht aber auch um die Tränen der Zeit, um Träume und Wünsche und die Suche nach dem Menschen, der den Tag heller, die Sterne schöner und das Leben wundervoll macht. In den Gedichten wird man mal vom Teufel geküsst und bewegt Berge. Die Gedichte selbst sind so abwechslungsreich wie die verschiedenen Phasen der Liebe selbst, aber haben in ihrem Zentrum immer das menschliche Herz und dessen Suche nach dem perfekten romantischen Lebenspartner.

Wer romantische Gedichte liebt, der wird von „Sei mein Sternenlicht“ von Kerstin Stefanie Rothenbächer bestimmt nicht enttäuscht. Die Autorin wurde am 14.06.1971 in Frankfurt geboren. Sie arbeitet seit 1990 als Versicherungskauffrau. Im Alter von 15 Jahren wurden die zwei ihrer Gedichte in einem Sammelband veröffentlicht. 2007 wurde ihr erstes Buch herausgebracht. Es folgten Lesungen und Ausstellungen mit anderen Dichtungen. Mit neuen Werken ist sie regelmäßig Gast auf der Frankfurter Buchmesse.

„Sei mein Sternenlicht" von Kerstin Stefanie Rothenbächer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34204-0 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

