Eine ältere Frau muss sich in Sabeth Ackermanns „Zeit, mich zu finden“ sich selbst und ihrer Vergangenheit stellen.

Die sechzigjährige Lehrerin Pia hat sich längst mit ihrer oberflächlichen Lebensweise arrangiert, als sie bei einer Veranstaltung unvermutet in einen von der normalen Zeit ausgekoppelten Raum gerät. In dieser Art Parallelwelt trifft sie auf ihren ehemaligen Klassenlehrer Jan. In der geschützten Zeitblase können sich die Gefühle der beiden füreinander entzünden. Doch Pia wird zunehmend von den Erinnerungen an ihre rigide Erziehung überrollt, die ihr weiteres Leben maßgeblich geprägt hat. Und Jan scheint vor ihr ein Geheimnis zu verbergen. Schließlich sieht Pia sich Problemen gegenüberstehen, auf die sie nicht vorbereitet war. Und sie muss eine Entscheidung treffen.

Der Roman „Zeit, mich zu finden“ von Sabeth Ackermann setzt sich auf ansprechende und spannende Weise mit teils problematischen Themen auseinander, wie z.B. Mobbing und Kindesmissbrauch. Die Leser lernen an der Seite der Protagonistin mehr über das Leben und eventuell auch über sich selbst. Die im Jahr 1960 geborene Autorin, die sich leidenschaftlich für psychologische Themen, Traumforschung, Detektivgeschichten und Fotografie interessiert, hat nach dem Auszug ihrer eigenen Kinder endlich Zeit gefunden, ihre über viele Jahre gesammelten Notizen zu ordnen, welche die Grundlage für ihren ersten Roman bilden, der viele Leser nachdenklich stimmen wird.

„Zeit, mich zu finden" von Sabeth Ackermann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34207-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

