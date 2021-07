Patagonische Passion – Romantischer Roman aus der Zeit des Falklandkriegs

Stefan Asbecks Protagonist geht in „Patagonische Passion“ auf eine Reise, die sein Leben verändern wird.

Sr. Ernesto begibt sich nach dreijähriger Anstellung bei einer venezolanischen Firma mit seinem „Wohn-Jeep“ auf eine Südamerika-Abschieds-Rundreise, um nach deren Beendigung nach Hamburg zurückzukehren. Am Zuckerhut lernt er durch Zufall die Venezolanerin Yajaira kennen. Während der gemeinsamen Weiterreise nach Patagonien entwickelt sich zwischen den beiden eine Romanze, später Leidenschaft, die durch den Falklandkonflikt beinahe getrübt und gefördert wird. Es scheint, als ob seine Begleiterin ihn zur Rückkehr nach Caracas bewegen kann, denn Glück bringende Nachrichten leisten ihrem gemeinsamen Plan Vorschub.

Die Leser folgen dem Protagonisten und seiner neuen Liebe in dem Roman „Patagonische Passion“ von Stefan Asbeck auf ihrer interessanten Reise. Stefan Asbeck wurde 1954 in Hamburg geboren und war u.a. Schifffahrtskaufmannsgehilfe und ein Abteilungsleiter in Venezuela. Er unternahm selbst eine „Wohn-Jeeptour“ von Caracas nach Feuerland, weswegen viele der Beschreibungen in seinem Roman sehr authentisch sind. Seit 1986 war er selbständig in Athen, Zypern, Hamburg, Rostock, San Diego und Wilmington. 1994 folgte sein Eintritt in den unruhigen Ruhestand und 1997 eine Ausbildung zum Berufspiloten.

„Patagonische Passion" von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30146-7 zu bestellen.

