Determination – the beginning of the First Time – Fantasy-Roman aus der goldenen Zeit der Piraten

Linton Buckler liefert den Lesern in „Determination – the beginning of the First Time“ skurrile Charaktere, tolle Orte und spannende Handlungen.

Ratch ist 16 Jahre alt und lebt im 18. Jahrhundert, das heutzutage auch als das goldene Zeitalter der Piraten bekannt ist. Allerdings ist er nicht allein. Ein blauer Papagei ist sein treuer Freund und immer an seiner Seite bzw. auf seiner Schulter. Die beiden reden so miteinander, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Außerdem besitzen die beiden Freunde ein ganz besonderes Buch, welches ihnen ihre Ziele voraussagt. Es ist ihre Bestimmung, dem Worten dieses Buchs zu folgen. Ein großes Abenteuer beginnt. Auf ihrer Reise begegnen sie neuen Gesichtern und Weggefährten, die ihnen helfen. Keines ihrer Erlebnisse ist jemals normal oder langweilig.

Auf ihren Reisen spielen im Roman „Determination – the beginning of the First Time“ von Linton Buckler übernatürliche Dinge, Flüche, Legenden, Mythologien und Magie immer eine große Rolle. Totenschädel, die einem in Sekunden alle Sprachen der irdischen Lebewesen beibringen, Geister, die nur angreifen, wenn man nicht besonders ist, und Goldmünzen, die aus Wänden regnen sind nur Beispiele davon, was Ratch und seinen blauen Freund als nächstes erwarten. Jugendliche, die fantasievolle Geschichten und farbenfrohe Charaktere lieben, werden diesen Roman verschlingen!

„Determination – the beginning of the First Time" von Linton Buckler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31715-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

