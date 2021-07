DU BIST VIEL MEHR ALS DEINE GESCHICHTE – Eine Geschichte nach wahren Begebenheiten

Theresa Fischer teilt in „DU BIST VIEL MEHR ALS DEINE GESCHICHTE“ ihre bewegende Geschichte, um anderen Menschen zu helfen.

Die Leser lernen sofort zu Anfang des Buchs, das etwas im Leben der Autorin sehr schief gegangen ist. Vieles ist ihr im Alltag fast unerträglich. Sie wacht morgens auf, und ist kaputt und

müde, denn in der Nacht wacht sie entweder oftmals auf oder wird von Alpträumen heimgesucht. Sie hat jeden Tag und jede Nacht Angst, doch muss trotzdem aufstehen, sich fertig machen und jeden Tag so leben, als wäre alles bestens. Sie will sich selbst auch einreden, dass sie irgendwie mit dem, was geschehen ist, zurecht kommen wird – bis sie erkennt, dass sie es nicht verdrängen und verleugnen kann. Nach und nach erhalten die Leser einen sehr persönlichen und erschütternden Einblick in das Leben der Autorin und wie sie letzten Endes ihr Leben wieder zu leben begann.

Die bewegende Autobiografie „DU BIST VIEL MEHR ALS DEINE GESCHICHTE“ ist das erste vollständig geschriebene Buch von Theresa Fischer, die im Jahr 2003 geboren wurde, und somit auch der erste Teil ihrer wahnsinnig herzzerreißenden Vergangenheit, welche sie teilweise im Laufe des Inhaltes beschreibt und somit den Lesern nahe bringt. Ihr geht es um soviel mehr als nur Autorin zu sein. Sie will durch ihre Geschichte ihren Mitmenschen zeigen, dass man viel mehr sein kann als die Geschichte, die man sein ganzes Leben nennt und tagtäglich durchleben muss.

