Neuer Geschäftsführer bei XimantiX

Tim Roßky übernimmt Führung beim Münchner eBeleg-Spezialisten

Ab dem 1. Juli 2021 wird Tim Roßky neuer Geschäftsführer der Ximantix Software GmbH, der deutschen Niederlassung von Cegedim e-business mit Sitz in München. Er folgt damit auf Reinhard Wild, der das Unternehmen zuvor zwölf Jahre lang erfolgreich leitete.

Als zukünftiger Geschäftsführer der Ximantix Software GmbH soll Tim Roßky verstärkt daran arbeiten, die exzellente Marktposition des erfolgreichen Unternehmens im Mittelstand zu festigen, auszubauen und auch den Belegaustausch mit Behörden nachhaltig zu erweitern. Darüber hinaus wird Tim Roßky auch die Einführung der erfolgreichen Contract-to-Pay-Lösung „SY by Cegedim“ des französischen Mutterkonzerns im deutschen Großkundensegment vorantreiben.

„Tim Roßky ist die ideale Führungspersönlichkeit, um die Transformation von XimantiX zu beschleunigen und unsere Organisation in perfekter Synergie mit den Management-, Produkt- und Vertriebsteams in der französischen Zentrale auszubauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, die unseren Erfolg und die Anzahl unserer deutsch-französischen Projekte beschleunigen sollte“, so Tristan de Foucher, Director of International Activities bei Cegedim e-business.

Der erfolgreiche Manager bilde damit die perfekte Nachfolge für Reinhard Wild, dem man für sein jahrelanges Engagement beim Auf- und Ausbau von XimantiX zu einem der führenden Serviceanbieter für den digitalen Belegaustausch danke.

„Als Gründer und jahrelanger Geschäftsführer eines der erfolgreichsten Spezialdienstleister im Bereich der Belegdigitalisierung freue ich mich ganz besonders, die Leitung von XimantiX in so fähige, engagierte und motivierte Hände übergeben zu können. Tim ist für die anstehenden Aufgaben genau der Richtige und ich wünsche ihm wie auch dem Team weiterhin viel Erfolg und alles Gute“, sagt Reinhard Wild.

Um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten, kommt es beim Münchner eBeleg-Provider jedoch nicht zu einer „harten“ Übergabe. Vielmehr steht Reinhard Wild seinem frischgebackenen Nachfolger als XimantiX-Chef noch für eine mehrmonatige Übergangsphase beratend zur Seite, bevor er seinen Fokus allmählich auf persönliche Herzensprojekte verlagern wird.

„Ich freue mich sehr auf die spannenden Herausforderungen, die vor mir liegen – und vor allem auf die Arbeit mit einem derart versierten und erfahrenen Team, wie ich es nur selten zuvor erlebt habe“, betont auch der neue Geschäftsführer Tim Roßky.

Über Tim Roßky

Tim Roßky ist ab 01.07.2021 Geschäftsführer der Ximantix Software GmbH mit Sitz in München. Nach zahlreichen Stationen und erfolgreichen Engagements in der Belegdigitalisierungsbranche unter anderem in multikulturellen Umgebungen, leitet der Vertriebs- und Marketingspezialist zukünftig das knapp 20-köpfige Expertenteam der Münchner E-Business-Tochter der französischen Cegedim Gruppe.

Über XimantiX

Die Ximantix Software GmbH ist einer der führenden Dienstleister rund um den digital(isiert)en Belegaustausch und bildet damit die einfache, sichere und kostengünstige Brücke zwischen dem deutschen Mittelstand und seinen Kunden im B2B-Bereich. Mit den passgenauen Lösungen eBeleg Service – Eingang und eBeleg Service – Ausgang sorgt das erfahrene XimantiX-Expertenteam für die nahtlose Integration digitalisierter Belegaustauschprozesse in bestehende ERP-Systeme unterschiedlichster Anbieter wie SAP und Microsoft Dynamics. Ganz gleich ob papierbasierte Ein- und Ausgangsrechnungen, digitale Transaktionsdokumente oder elektronischer Rechnungsaustausch (eInvoicing) mit XRechnung, ZUGFeRD & Co. – XimantiX sorgt für einen einheitlichen, digitalisierten und zukunftssicheren Workflow beim Belegaustausch, der nicht nur Zeit, sondern auch Kosten spart. Einfach. Sicher. Digital.

Seit Januar 2019 ist XimantiX ein eigenständig agierender Teil der französischen Cegedim Gruppe, einem internationalen Technologie-Dienstleister rund um die Digitalisierung im B2B Bereich.

Über Cegedim

Cegedim wurde im Jahr 1969 gegründet und ist heute nicht nur ein innovatives Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für digitalen Datenaustausch im Healthcare- und B2B-Bereich. Darüber hinaus bietet Cegedim professionelle Softwarelösungen für Business-Anwender aus der Gesundheits- und Versicherungsbranche an. Das Unternehmen zählt über 5.300 Mitarbeiter in mehr als zehn verschiedenen Ländern und konnte im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von nahezu 500 Mio. Euro erzielen. Cegedim SA ist börsennotiert in Paris, Frankreich. (EURONEXT: CGM)

