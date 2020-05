Wie ein kleiner Wal die Meere retten möchte …

Soeben ist das zweite Kinderbuch der Autorin Christina Grünig erschienen: „Wal Julian und das Plastikbauchweh“. Kindgerecht greift die Autorin die Themen Natur, Umweltschutz und Plastikfasten auf.

Julian ist ein kleiner Wal, genauer gesagt: ein Grindwal. Viel lieber wäre er aber ein „Pilotwal“, weil er Piloten toll findet und wie sie Verantwortung für seine Meeresfreunde übernimmt. Meeresschildkröte Eddi und Seestern Paul können sich auf Julian verlassen, denn er weist ihnen stets den richtigen Weg. Die drei Freunde haben ein trauriges gemeinsames Schicksal, denn bei einem schlimmen Sturm mit tosenden Wellen und starken Strömungen haben sie ihre Familien verloren. Umso mehr halten sie jetzt zusammen und passen gut aufeinander auf. Doch eines Tages geht es Julian schlecht und immer schlechter. Die Freunde sorgen sich furchtbar um den kleinen Wal, bis Eddi eine Vermutung hat …

Wie bereits in „Malu und der Luftballon“ steuert Heike Georgi die liebevoll und freundlich gestalteten Illustrationen zu diesem Kinderbuch bei. Großflächig in unaufgeregten Farben gehalten, können sich die Kinder je nach Altersstufe beim Anschauen, Zuhören und selber Lesen ganz auf die Geschichte konzentrieren, ohne durch überfrachtete Zeichnungen abgelenkt zu werden. Dass Christina Grünig, die in Diez in Rheinland-Pfalz beheimatet ist, die ihr so wichtigen Themen Umwelt- und Naturschutz kindgerecht aufbereitet, ist für die studierte Heil- und Sonderpädagogin, die u.a. in der Tiergestützten Pädagogik mit ihrem dafür ausgebildeten Labrador Mogli arbeitet, selbstverständlich.

Untersuchungen zufolge landen jedes Jahr über zehn Millionen Tonnen Plastikabfälle in unseren Meeren. Das sind rund 75 Prozent des gesamten Meeresmülls. Viele Meerestiere verwechseln die Plastikabfälle mit Nahrung, und so landen Unmengen davon in den Mägen von Walen, Delfinen und Seevögeln. So wie Wal Julian in Christina Grünigs Bilderbuch geht es den Tieren zunehmend schlecht und viele verhungern mit vollem Magen. Das sogenannte Plastikfasten, also der möglichst umfassende Verzicht auf Plastik im Alltag, kann eine Lösung sein. Auch Kleinkinder können das verstehen, und die Autorin sensibilisiert kleine Leser und große Vorleser für ein wichtiges und aktuelles Thema, das uns alle angeht.

