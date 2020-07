Jannik ist 2.22 Meter und möchte den Führerschein gerne machen…

Jannik Könecke (19) möchte gerne seinen Führerschein machen, jedoch fand er bisher keine Fahrschule, in deren Auto er seinen Unterricht machen konnte. Denn, Jannik ist 2.22 Meter lang.

… Da stand die Driving School in Hannover vor einer großen Herrausforderung. Jannik Könecke (19) möchte gerne seinen Führerschein machen, jedoch fand er bisher keine Fahrschule, in deren Auto er seinen Unterricht machen konnte. Denn, Jannik ist 2.22 Meter lang.

Als Jörg Vespermann, von der Driving School Hannover den Artikel über Jannik in der Zeitung las, war ihm klar. „Da können wir helfen. Vielleicht muß man etwas umbauen, aber wir kriegen ein Auto für Jannik.“

Mit Hilfe der Firma Autrio wurde die Umrüstung eines Movanos in Angriff genommen. Eine Sitzschienenverlängerung führte zum Erfolg. Jannik hat Probe gesessen und Jörg Vespermann und sein Team sind zufrieden! Jetzt kann es losgehen und dem praktischen Unterricht steht nichts mehr im Weg.

Der Movano kann, aufgrund des Umbaus, auf der Fahrerseite deswegen derzeit nur von jemanden gefahren werden, der größer als 1,95 ist.

Der Wagen steht deswegen noch beim Umrüster und wird in 14 Tagen zurückgebaut. Direkt nachdem Jannik die theoretische Prüfung bestanden hat, wird er wieder für ihn umgerüstet und dann startet der praktische Unterricht.

Wenn sie Interesse an einem Bericht über Jannik und das umgebaute Auto haben, so nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

